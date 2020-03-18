Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Futbolcumuz karantinada, Koronavirüs bize de bulaşmış olabilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcuları Charles Fernando'nun Brezilya'da karantina altında olduğunu, yeni tip Koronavirüs'ün kendilerine de bulaşmış olabileceğini belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalyaspor'da oynayan Charles Fernando'nun, Brezilya'da 14 günlük karantinaya alındığın belirterek, "Futbolcumuzu tedavi için Brezilya’ya göndermiştik. Fransa üzerinden ülkesine gittiği için karantinaya alındı.



Şimdi dönüş sorunu yaşıyor. Hasta değiliz ama potansiyel hastayız. 7 oyuncumuzda gribal enfeksiyon var. Komplo teorisi üretmiyorum ama maalesef süreç bu. Liglerin erteleneceğini tahmin ediyorum" dedi.

Kişisel tercihinin maçların oynatılmaması yönünde olduğunu dile getiren Tuna, "Bize de virüs bulaşmış olabilir. Soyunma odasında bile herkes tereddüt içerisinde.



Göz göze geliyoruz ve bu teması duygularımızla yaşatıyoruz. Böyle bir ortamda çalıyoruz. Soyunma odasında birlikteyiz, aynı tabaktan, çatal, bıçaklarla yemeğimizi yiyoruz" diye konuştu.