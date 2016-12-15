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Spor

Olcay Şahan çevik kuvvet polisine üçlü çektirdi

Olcay, iki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattırdı

15 Aralık 2016 00:39

Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlerin önüne götürüp üçlü çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında hem taraftarlar hem de futbolcular centilmenlikle dolu anlar yaşattı. 10 Aralık günü oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'nın hemen yanındaki Şehitler Tepesi'nde yaşanan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı futbol severler Vodafone Arena'da andı.

Karşılaşmaya gelen binlerce futbolsever, polise de sonsuz destek oldu. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı.

İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı.

Maç öncesi terör saldırısında şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ve şehit polis memurları için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım kaptanı Tolga Zengin, saha kenarındaki kulübeye çelenk bıraktı.

Diğer takım taraftarları Beşiktaş-Kayserispor maçını Vodafone Arena’da kol kola maçı izledi.

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