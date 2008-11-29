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Politika

'Olcay Hanım da destekliyor'

CHP Genel Başkanı Baykal, 'çarşaf açılımı' konusunda eşi Olcay Baykal’ın da kendisine destek verdiğini açıkladı.

29 Kasım 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kamuoyuna "CHP’nin çarşaf açılımı" olarak yansıyan adımına eşi Olcay Baykal’ın da destek verdiğini açıkladı.

Habertürk Ana Haber Bülteni’ne katılan Baykal, "Eşiniz çarşaf açılımını nasıl değerlendiriyor?" sorusuna, "Olcay benim laiklikle ilgili düşüncelerimi bilir. Onun sözcüsü gibi davranmak istemiyorum, biliyorsunuz kendisi her zaman siyasetin dışında durma özeni göstermiştir. Ancak bu konuda hiçbir tereddüdü yok" diye yanıtladı. Baykal şunları söyledi:

"Bir kimsenin çarşaf giymiş olması, onun siyasi tercih ifade etme özgürlüğünü ortadan kaldırmaz. Ki insanın kıyafeti ile siyasetini de birbirinden ayrı tutmak gerekir. İnsanları kıyafetine göre etiketlememeliyiz. Onların siyaseti konusunda kıyafetinden yola çıkarak bir damga vurmamalıyız. Kıyafetle siyaset arasında mutlaka yüzde yüz birebir bir bağlılık varsayımı artık geçerli değildir. Başörtülü birisi, türbanın ifade ettiğini zannettiği siyasetin dışında yer alabilir. CHP’ye oy veren türbanlılar vardır. Bizim partililerimizin eşleri arasında türbanlılar vardır. Laiklik kıyafete indirgenemez."

Milletvekilinden mektup

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Deniz Baykal’a mektup gönderdi. Açılımı, "CHP’nin kadınlara olan misyonu" olarak nitelendiren Arıtman, Atatürk’ün yanında bulunan eşi Latife Hanım ve Halide Edip Adıvar’ın isimlerini sıralayarak "Hepsi tesettürlüydü" dedi.

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