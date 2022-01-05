Olcan Adın: Türkiye'de o kadar güzel yeni yapılan statlar varken Süper Kupa finali neden Katar'da?

Kariyeri boyunca Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Olcan Adın, bugün Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin neden Katar'da gerçekleşeceğini sorguladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Adın, "Ülkemizde o kadar güzel yeni yapılan statlar varken niye Katar'a gidilip maç yapılır? Ayrıca niye taraftarları bu finalden mahrum bırakılır anlamış değilim. Biri anlatırsa sevinirim" yazdı.

Bu akşam 20.45'te başlayacak Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını 5 bin seyircinin stattan izlemesi bekleniyor. Maçı izlemek için Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'na gelecek olan Türkiye vatandaşı taraftarlara giriş ücretsiz olacak.