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Spor

Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulüpten ayrıldığını açıkladı

12 Haziran 2018 19:22

İSTANBUL, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor\'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Olcan Adın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, \"Türkiye Kupası’nı kaldırdığımız günkü sevinç, bizi desteklemek için kilometrelerce yol gelen taraftarlar, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamımız... Her şey için teşekkür ederim. Bundan sonra mutluluğunuzla mutlu olacağım. Hoşça kalın\" ifadelerine yer verdi.
29 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Akhisarspor\'da forma giydiği dönem boyunca toplamda 29 karşılaşmada forma şansı bulan Olcan Adın, takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

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