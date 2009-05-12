T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Olaylı yıkımda kepçe operatörü vuruldu!

Ümraniye'de kaçak yapıların yıkımı sırasında bir kişinin açtığı ateş sonucu dozer operatörü vuruldu.

12 Mayıs 2009 03:00

Ümraniye Hekimbaşı Kocatepe mahallesi'ne saat 05.30 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisiyle gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri yerel seçim öncesi yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı

* Yıkıma karşı koyan vatandaşlar ekiplere taş yağdırdı.

* Polis, sinir krizi geçiren ve yıkım ekiplerine direnerek evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadını güçlükle sakinleştirdi

Ancak ilerleyen saatlerde gerilim daha da tırmandı. Bu sırada sokak aralarında bir kişinin açtığı ateş sonucu dozer operatörü vuruldu.

Adının Ramazan Uğurlu olduğu öğrenilen kepçe operatörü boyun ve kasığından yaralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24