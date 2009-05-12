Olaylı yıkımda kepçe operatörü vuruldu!

Ümraniye Hekimbaşı Kocatepe mahallesi'ne saat 05.30 sıralarında çok sayıda çevik kuvvet polisiyle gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri yerel seçim öncesi yapılan kaçak yapıların yıkımına başladı



* Yıkıma karşı koyan vatandaşlar ekiplere taş yağdırdı.



* Polis, sinir krizi geçiren ve yıkım ekiplerine direnerek evinin yıkılmasına engel olmak isteyen bir kadını güçlükle sakinleştirdi



Ancak ilerleyen saatlerde gerilim daha da tırmandı. Bu sırada sokak aralarında bir kişinin açtığı ateş sonucu dozer operatörü vuruldu.



Adının Ramazan Uğurlu olduğu öğrenilen kepçe operatörü boyun ve kasığından yaralandı.

