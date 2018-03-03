Olaylı Menemen Belediyespor - Keçiörengücü maçı 2-2 tamamlandı

Gökay ÖZALP / İZMİR, (DHA)

STAT: Tahir Şahin

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx), Şeyhmus Başsal (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Semih (xx) (Dk. 81 Mert), Veli (xx), Cihan (x), Yasin (x), Murat (x), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx), Yıldıray (x) (Dk. 58 Aytaç) x, Ozan (x) (Dk. 74 Alberk), Samed Ali (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx) (Dk. 89 Yakup) - Rıdvan (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 74 Tarık), Şahin (x), Burak (xx), Ayhan (xx), Efe (xx), Umut (xxx) (Dk. 90 Uğur), Okan Eken (xx), Okan Baydemir (xx), Berat (xx)

GOLLER: Dk. 42 Umut (Pen.), Dk. 70 Okan Eken (Keçiörengücü), Dk. 88 (Pen.) ve Dk. 90+8 Taşkın (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Okan Eken, Şahin, Burak (Keçiörengücü), Samet Günhan, Taşkın, Yasin (Menemen Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 42 Murat (Menemen Belediyespor), Dk. 88 Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta haftaya lider giren Menemen Belediyespor, konuk ettiği Keçiörengücü ile 2 - 2 berabere kaldı.

Maçın 42. dakikasında 10 kişi kalan ve kalesinde golü gören sarı-lacivertliler, 70. dakikada Okan\'ın golüyle 2-0 geriye düştü. Ancak 88. dakikada Taşkın\'ın penaltısıyla umutlanan Menemen Belediyespor aynı oyuncunun 90+8. dakikada frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Keçiörengücü\'nde 88. dakikada Şahin takımını bir kişi eksik bırakırken, maça olaylar damgasını vurdu. Menemen Belediyesporlu taraftarlar iki kez sahaya girdi, 90. dakika bitiminde iki takım futbolcuları soyunma odası koridorlarında kavga etti. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 57\'ye yükseltip haftayı galibiyetle bitiren Hatayspor\'un 2 puan önünde liderliğini korudu. Keçiörengücü ise 45 puanla Play-Off barajının dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Semih ceza sahası dışındaki Samet Günhan\'a pasını verdi. Samet\'in şutunda top üstten auta çıktı.

17. dakikada Yasin soldan ortaladı, Ozan dokundu top yan direkten döndü.

42. dakikada Menemen Belediyesporlu Murat ceza sahasında gole giden Umut\'u düşürdü. Hakem hem penaltı noktasını hem de Murat\'a direkt kırmızı kart gösterdi, ardından ortalık karıştı. Penaltı kararı sonrası bir Menemen Belediyesporlu taraftar sahaya girerek hakem Hakem Hamit Basık\'a saldırmak istedi. Güvenlik güçleri olaya müdahele ederek sahaya giren taraftarı dışarı çıkardı. Olayların yatışmasından sonra Keçiörengücü penaltıyı kullandı ve Umut topu filelere gönderdi: 0-1.

46. dakikada Semih\'in pasınyla buluşan Taşkın\'ın şutunda top yandan oyun alanını terk etti.

64. dakikada Okan Baydemir ceza sahası içinde toplu buluşur buluşmaz sert vurdu, Menemen kalecisi Bayram meşin yuvarlağı son anda çeldi.

70. dakikada Keçiörengücü farkı 2\'ye çıkardı. Okan Baydemir\'in pasında kaleci Bayram ile karşı karşıya kalan Okan Eken plaseyi vurdu: 0-2.

88. dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazanırker, konuk Keçiörengücü de 10 kişi kaldı. Şahin\'in Veli\'ye müdahelesini hakem penaltı olarak değerlendirdi ve Şahin de ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı. Penaltıyı kullanan Taşkın, sarı-lacivertlileri umutlandırdı: 1-2.

90+8. dakikada Taşkın\'ın kullandığı serbest vuruşta top yaklaşık 25 metre mesafeden ağlara gitti: 2-2. Golün sonunda bir taraftar yine sahaya atladı. Ardından güvenlik güçleri bir kez daha araya girerek taraftarı uzaklaştırdı. Maç bitiminde de ortalık karıştı. Keçiörengüçlü futbolcu Ayhan, Menemen Belediyespor yedek kulübesine doğru koşup teknik ekiple tartışmaya başladı. Ardından iki takımın futbolcuları soyunma odası koridorunda birbirlerine girdi. Polis kavgaya müdahale ederek futbolcuları ayırdı.