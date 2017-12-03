Olaylı maçta Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'u 119-90 yendi

Bir grup taraftar tribüne \'Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız\' yazılı pankart astı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Ahmet Tatlıcı (xx), Kerem Baki (xx)

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ: Vasiliauskas (xx) 13, Deniz (xx) 5, Harris (xx) 14, Eldridge (xxx) 21, Obekpa (x) 2, Green (xx) 12, Burak (xx) 8, Heslip (xx) 15, Ozan (x)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Nicolomelli (xx) 7, Sloukas (xx) 7, Nunnally (xxx) 19, Guduric (xxx) 12, Ahmet (xxx) 14, Thompson (xxx) 15, Melih (xx) 5, Egehan (xxx) 18, Vesely (xxx) 18, Sinan (xx) 2, Ali (xx) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 25-25

İLK YARI: 48-55

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-87

5 FAUL ALAN: 36.30 Vasiliauskas (Trabzonspor)

DİSKALİFİYE: 15.35 Obekpa (Trabzonspor), 29.30 Melih (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında Trabzonspor Basketbol Takımı, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş’a 90-119 mağlup oldu. Bordo mavililerde Eldridge 21 ve Heslip 15 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler olurken, konuk ekipte ise Nunnally 19, Egehan ile Vesely 18’er sayıyla en skorer isimler oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet ve Guduric’in sayılarıyla farkı açsa da, Trabzonspor özellikle Eldridge ve Green’in 3’lükleriyel farkı kapatıp beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip bu periyotta attığı 7 3’lük sayı ile dikkat çekerken, ilk periyot 25-25 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk ekipte Egehan ve Thompson takımının hücum yükünü üstlendi ve Fenerbahçe’nin soyunma odasına 55-48’lik skorla önde gitmesinde önemli rol oynadı.

Üçüncü periyota da iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Thompson, Guduric ve Vesely’in sayılarıyla farkı yine korudu. Trabzonspor, Heslip ve Vasiliauskas ile karşılık vermeye çalışsa da Fenerbahçe son çeyreğe 87-74 önde girdi.

Son periyotta ev sahibi ekip Burak ve Eldridge’nin sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da, konuk ekip Nunnally ve Ahmet’in sayılarıyla salondan 119-90’lık skorla galip ayrıldı.

VASILIAUSKAS’A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Maç öncesi Trabzonspor Basketbol Takımı’nda başkan Abiş Hopikoğlu kulübün 10’uncu yılında profesyonel liglerde elde edilen 100’üncü galibiyette 100’üncü sayısını kaydeden Sarunas Vasiliauskas’a forma verdi.

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Karşılaşmanın 2’nci periyodunun tamamlanmasına 4.25 saniye kala Fenerbahçeli Vesely ile Trabzonspor’da Obekba arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik tribünlere de yansırken bordo mavili taraftarlar Fenerbahçeli oyunculara tepki gösterdi. Parkeye inmeye çalışan bazı taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale ederken, karşılaşmanın hakemi salonun boşaltılmasını istedi. Taraftarlar bu karara tepki gösterirken, hakem odasına yönelen hakemlere ve soyunma odasına giden Fenerbahçeli oyunculara sert tepki gösterdi. Daha sonra güvenlik güçlerinin yardımıyla sporcular parkeden çıkarılırken, bu sırada Trabzonspor Basketbol Takımı başkanı Abiş Hopikoğlu salon hoparlörlerinden taraftarlara seslendi. Hopikoğlu’nun, “Maç sonu hep birlikte salona girelim, çok büyük bir mesaj vereceğiz. Şimdi salondan çıkın ve sporcularımız aslanlar gibi mücadele etsin” şeklinde yaptığı konuşma etkili oldu. Taraftarlar yaklaşık 40 dakika sonra salonu boşaltırken, daha sonra sporcular ısınmak için yeniden parkeye çıktı. Yaklaşık 55 dakika sonra da oyun yeniden başladı.

TARAFTARLAR PANKART ASTI, GÖREVLİLER KALDIRDI

Bu arada bir grup taraftar salonun boşaltıldığı sırada tribüne ‘Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız’ yazılı pankart astı. Bu pankart taraftarlar salondan çıkarıldıktan sonra görevliler tarafından kaldırıldı. Taraftarlar ise saha dışında takıma tezahüratlarını sürdürdü.

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