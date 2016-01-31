Olaylı maçın kazananı Karşıyaka

Spor Toto Basketbol Ligi 16. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-59 mağlup etti. Karşılaşma çıkan olaylar sebebiyle yarım saat durdu.

Karşılaşmanın başında Iverson ve Gabriel'le etkili olan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 11-5 üstün geçti. Beşiktaş Sompo Japan, Hamilton'ın sayılarıyla aradaki farkı 2 sayıya (15-13) indirse de ev sahibi ekip Gabriel'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle periyodu 11 sayılık farkla, 26-15 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde sadece 2 sayı bulabilen rakibi karşısında farkı 17 sayıya (34-17) yükselten ev sahibi ekip, 39-21 üstünlük kurduğu devreyi 41-26 galip tamamladı.

Üçüncü periyodun başında bulduğu basketlerle farkı 11 sayıya (43-32) indiren rakibi karşısında aradaki farkı tekrar yükselten Pınar Karşıyaka son 5 dakikaya 16 sayı farkla (49-33) önde girdi. Son bölümde Engin Atsür ve Elonu ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan önünde üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım periyodu 53-44 galip bitirdi.

Son periyoda Kenan Sipahi'nin basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka önünde pota altında Lampe ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 34. dakika içinde aradaki farkı 6 sayıya kadar indirdi: 57-51. Wright'ın basketleriyle farkı tekrar açan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikaya 68-54 önde girdi. Son bölümde aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka müsabakayı 77-59 galip tamamladı.

İzmir ekibinde 14'ü ilk periyotta olmak üzere 17'şer sayı ile oynayan Gabriel ve Iverson karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

Müsabakaya ara verildi

Karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümde takip eden yaklaşık 400 Beşiktaşlı taraftar, ilk olarak tribünden ses bombası attı.

Daha sonra sis bombası kullanan siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın durmasına neden oldu. Hakemlerin anons yaptırmasının ardından iki takım seyircileri arasında karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. Salona yayılan duman nedeniyle maçın hakemleri ve iki takımın basketbolcuları soyunma odasına gitti. Konuk ekip taraftarlarının salon dışına çıkarılmasından sonra müsabaka yaklaşık yarım saat aradan sonra tekrar başladı.