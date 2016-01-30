Basketbol maçında sis bombası!

Karşıyaka Arena’da oynanan maçın ilk periyodunun bitimine 3 dakika 12 saniye kala, ev sahibi Karşıyaka 34-21 öndeyken Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı tribünde sis bombası atıldı. Salonu kaplayan dumandan oyuncular ve taraftarlar etkilendi. Bu esnada Karşıyaka taraftarları, Beşiktaşlıların yer aldığı bölüme saldırmaya çalıştı.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, oyuncular, teknik heyetler ve hakemler soyunma odasına giderken emniyet güçleri yeşil-kırmızılıları uzaklaştırıp Beşiktaş taraftarlarını salondan çıkardı. Maç, siyah-beyazlıların tribünü boşaltmasının ardından 30 dakika sonra yeniden başladı.