Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Trabzonspor'dan 4 oyuncuya kırmızı kart göstererek eleştirilere hedef olan hakem Deniz Ateş Bitnel, Trabzon’da bir yerel gazeteye verdiği iddia edilen bir söyleşi nedeniyle sevk edildiği PFDK'da 60 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Trabzon’un yerel basın kuruluşlarından Son Kale Trabzon'dan Asım Turan verdiği iddia edilen söyleşide Bitnel’in “Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirilmeleri sonucu oldu. Bu maç ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm” dediği öne sürülmüştü. Bitnek daha sonra Fanatik’e yaptığı açıklamada “Asla böyle bir röportajım olmamıştır” ifadelerini kullanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Deniz Ateş Bitnel'le görüştüğünü belirterek, "Röportaj vermedim, sözlerimi çarpıtıp, sızdırmışlar" dediğini ifade etmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Merkez Hakem Kurulunun "Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen, görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları disiplin kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir." şeklindeki maddesine aykırı eylemi nedeniyle Deniz Ateş Bitnel'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği bildirildi.

Lig Radyo'nun genel yayın yönetmenliğini yapan Mehmet Ayan, eski hakem Deniz Çaban ile yaptığı görüşmeyi aktararak Çaban'ın PFDK'dan 60 gün hak mahrumiyeti alan Deniz Ateş Bitnel'in bu ceza ile birlikte hakemliğinin biteceğini ifade ettiğini söyledi.