Olaylı film Tiflis'te yarışacak

T24 - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Serkan Eröz'ün hastalarının gerçek hayat hikayelerini anlattığı 'İçimdeki Sessiz Nehir' filmi, 11'nci Uluslararası Tiflis Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Biriktirdiği yıllık izinlerini topluca kullanarak çekimlerini tamamladığı ve erotik sahneleriyle gündeme gelen Dr. Mustafa Serkan Eröz'ün yazıp yönettiği 'İçimdeki Sessiz Nehir' filmi, 6- 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 11'nci Uluslararası Tiflis Film Festivali'ne katılacak. Dr. Mustafa Serkan Eröz'ün ilk uzun metrajlı filmi, çeşitli ülkelerden festivale katılan 11 adayla yarışacak.







Geçen Mart ayı içerisinde Kırklareli'nde 5 haftada çekilen ve önümüzdeki Nisan ayında gösterime girecek olan filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlenen Dr. Eröz, ekip çalışmasıyla iyi bir filme imza attıklarını söyledi. Ülkemizde ünlü oyuncuların dahi eşcinsel rolünü üstlenmediğine dikkat çeken Mustafa Serkan Eröz şöyle dedi:

"Filmde baş rolde oynayan 'Halis' karakterini canlandıran Ali Yiğit ve eşi rolünde olan İranlı yıldız Taies Farzan, filmi yaşarcasına oynadılar. 'İçimdeki Sessiz Nehir' filminin Erzurum'da yapılan 5'inci Uluslararası Dadaş Film Festivali'nde yarışması için başvuruda bulundum. Ama müstehcen bulunduğu gerekçesiyle film kabul edilmedi. Ben de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan festivalde filmin yarışması için müracaat ettim. Komite, Türkiye'den yapılan başvurular arasından 'İçimdeki Sessiz Nehir' filmini kabul etti. Uzun metrajlı 11 film arasında yarışacak. Emek vererek yaptığım filmimin festivalde yarışacak olması mutluluk verici"

FİLMİN KONUSU

Halis (Ali Yiğit), 40'lı yaşlarda, geçimini kendisine ait dükkanında katmer satarak sağlayan, sevilip, sayılan biridir. Halis'in eşi Ayla (İranlı Taies Farzan) ile arasında yıllardan beri bir soğukluk vardır. İstanbul'da üniversite okuyan kızları Öykü (Semiha Aydemir) ise çiftin tek ortak noktalarıdır. Daha 16 yaşında Halis'le evlenmiş olan Ayla okumamış olmanın eksikliğini roman okuyarak ve belediyenin kadınlar için açmış olduğu kurslara katılarak gidermeye çalışır.

Sahil kasabasına kurulması planlanan atık tesisine karşı çıkması nedeniyle merkez tarafından baskıya uğrayan belediyenin yaşadığı maddi zorluğu aşmasında diğer kasabalı kadınları organize eden Ayla, eşi Halis'e hep öfke duymaktadır. Aynı zamanda belediye encümenliği de yapan Halis, bir gün katmer dükkanında çalıştırmak üzere yanına Meznun'u (Emre Onur) alır. Saddam döneminden sonra kaçak yollardan Türkiye'ye gelmiş olan Meznun bir süre Tuzla'daki tersanelerde kaçak olarak çalışmış ve işten çıkarılmıştır.

Başlangıçta kendisini işe aldığı için Halis'e minnet duyan Meznun, bir süre sonra Ayla'ya tecavüz eder.