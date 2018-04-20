Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin yeni gözaltılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralandığı ve olaylar nedeniyle tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturması bürosu tarafından yürütülen soruşturma, olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleşme ihtimali nedeniyle derinleştirildi.

Azmettirici ihtimali araştırılıyor

Güneş'in yaralanmasından sonra olayların bir anda farklı tribünlerde de meydana gelmesinin nedenini araştıran savcılık, buna neden olan bir azmettiricinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu doğrultuda maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelenmek suretiyle olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için çalışmalara başlandı.

7 kişi daha gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucu ilk etapta olaylara karıştığı tespit edilen 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D. ile birlikte derbide yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan taraftar sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Daha önce gözaltına alınan 32 taraftar ise nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

"Ona geleceğini tahmin etmedim" demişti

Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D. ilk ifadesinde ,"Elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim" demişti.

S.D.'nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.