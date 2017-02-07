Olaylı derbinin hakemi Palabıyık'a en az 3 hafta maç yok

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Robin van Persie ve Tosic kavgasını önleyemediği ve Lens’in golünü iptal ettiği gerekçesiyle kırık not aldı ve en az 3 hafta Süper Lig’de maç yönetemeyecek.

Akşam gazetesinin haberine göre, derbideki yönetimiyle Beşiktaş’ın sert tepki gösterdiği FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, sınfta kaldı. Derbinin gözlemcisi Somer Karakaş’ın Palabıyık’a 7.8 notu verdi. Bu not ise "Bariz önemli bir hata" anlamına geliyor. 90 dakikada Ali Palabıyık’ı Robin van Persie ile Lens yaktı. MHK’nın gözde hakeminin Lens’in golünde oyunu başlatıp, sonra da golü iptal etmesi siyah beyaz hata olarak değerlendirilip, 0.4 puan kırılmasına neden oldu.

Kızağı çekiliyor

İkinci olay ise “önleyici hakemlik” yapamaması… 41. Dakikada Van Persie’nin Tosic’i attırmasıyla sonuçlanan gerilim öncesinde kartlarını zamanında kullanmadığı için Ali Palabıyık’ın notu 0.2 kırıldı. Ali Palabıyık, 3 hafta dinlendirilecek. Bu süre içinde maç alamayacak.