T24 LogoT24 Logo
Spor

Olaylı derbinin hakemi Palabıyık'a en az 3 hafta maç yok

Derbinin gözlemcisi Somer Karakaş’ın Palabıyık’a 7.8 notu verdi

07 Şubat 2017 16:19

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Robin van Persie ve Tosic kavgasını önleyemediği ve Lens’in golünü iptal ettiği gerekçesiyle kırık not aldı ve en az 3 hafta Süper Lig’de maç yönetemeyecek.

Akşam gazetesinin haberine göre, derbideki yönetimiyle Beşiktaş’ın sert tepki gösterdiği FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, sınfta kaldı. Derbinin gözlemcisi Somer Karakaş’ın Palabıyık’a 7.8 notu verdi. Bu not ise "Bariz önemli bir hata" anlamına geliyor. 90 dakikada Ali Palabıyık’ı Robin van Persie ile Lens yaktı. MHK’nın gözde hakeminin Lens’in golünde oyunu başlatıp, sonra da golü iptal etmesi siyah beyaz hata olarak değerlendirilip, 0.4 puan kırılmasına neden oldu.

Kızağı çekiliyor

İkinci olay ise “önleyici hakemlik” yapamaması… 41. Dakikada Van Persie’nin Tosic’i attırmasıyla sonuçlanan gerilim öncesinde kartlarını zamanında kullanmadığı için Ali Palabıyık’ın notu 0.2 kırıldı. Ali Palabıyık, 3 hafta dinlendirilecek. Bu süre içinde maç alamayacak. 

ETİKETLER

FIFAAli PalabıyıkBeşiktaşFenerbahçeRobin van PersieTosic

İlgili Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına istenen cezalar belli oldu

Tosic'e en az 8 maç ceza verilmesi gündemde

Fikret Orman: Bu olayların içinde olmamalıyıdık, özür diliyorum; Fenerbahçe'ye kupada başarılar

"Gerçekten çok üzgünüm"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24