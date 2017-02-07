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Spor

Fikret Orman: Bu olayların içinde olmamalıyıdık, özür diliyorum; Fenerbahçe'ye kupada başarılar

"Gerçekten çok üzgünüm"

07 Şubat 2017 14:30

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kupa maçında Fenerbahçe ile yaşanan gerginliklere ilişkin olarak "Bu olayların içinde olmamalıydık, özür diliyorum. Fenerbahçe'ye de kupada başarılar dilerim" dedi.

Vodafone ile yenilenen sözleşmenin basın toplantısında konuşan Başkan Orman, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, "Ne olursa olsun biz bu olayların içinde bu şekilde yer almamalıydık. Kendi adıma tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Fenerbahçe'ye de kupada başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Ne kadar provoke edilirse edilsin biz bu olayların içinde yer almamalıydık. Ben tüm kamuoyundan bunun için özür diliyorum" diyen Orman "Gerçekten çok üzgünüm. Skorla alakalı değil bu. Ezeli rekabette olan şeyler bunlar. Ancak futbol konuşulmadı. Farklı bir külübüz. Böyle bir fotoğraftın içinde olduğumuz için üzgünüm. Futbolcuların böyle şeylerle anılması hoş değil. Ne provokasyon olursa olsun, bizim buna alet olmamamız lazımdı,üzgünüm. Nasıl bir provakasyon olursa olsun, içinde olmamamıza rağmen. Yaptığımız bir hata varsa da kamuoyundan özür diliyorum. Bende de hatalar var. Polemiğe girmemem lazımdı.Fenerbahçe'ye kupada başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Fikret Orman: Çok önemli değil süt kupası bu, şampiyonluğu da alacağız!
 

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