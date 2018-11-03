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Spor

Olaylı derbinin faturası açıklandı; 3 kırmızı kart

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı

03 Kasım 2018 02:49

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Derbi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.

Gerginlik nasıl başladı?

Soldado ile Belhanda arasında maçın son dakikalarında başlayan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından devam etti.

İki oyuncu birbirinin üzerine yürürken; araya Jailson girdi. Brezilyalı oyuncunun Belhanda'ya tokat atmasıyla futbolcular arasındaki gerginlik tavan yaptı.

Galatasaraylı oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü.

Jailson, soyunma odasına kaçtı.

Bu arada Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da Skrtel arasında kavga çıktı.Diğer oyuncular ve teknik heyetlerin de araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

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