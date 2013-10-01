Olaylı derbide yeni gözaltılar

Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 2'sinin küçük yaşta olduğu belirtildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylara karıştığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, stadyumdaki güvenlik kameraları ile yayıncı kuruluştan alınan görüntü kayıtlarında yaptığı incelemelerde, olaylara karışan bazı kişilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si küçük yaşta oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, diğer 9 şüpheli ise Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.