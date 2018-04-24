Olaylı derbide gözaltı sayısı 35'e yükseldi

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yürütülen soruşturma sürüyor. Derbide olaylara karışan 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili kamera, passolig kayıtları incelendi.

Dün akşam Kadıköy'de oynan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesi sırasında da derbide olaylara karışan 2 kişi tribünde gözaltına alındı.

19 Nisan'da Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylarda sahaya yabancı maddeler atılmış, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir çalışan da yaralanmıştı.

Tatil edilen maçla ilgili soruşturmada bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.