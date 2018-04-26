Olaylı derbi soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Serpil KIRKESER-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-FENERBAHÇE - Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli “Silahla yaralama\" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şenol Güneş\'in yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan şüpheli S.D. ifadesinde “Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım\" dediği öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli bu sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.



SAVCIYA İFADE VERDİLER

25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan\'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise “Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma\" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise “Silahla kasten yaralama\" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



S.D.\'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, önce 15 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Ardından hakimlik, şüpheliler G.T. M.S.Y. ve S.D.\'nin üzerlerine atılı “Silahla yaralama\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, somut delillerin bulunması, şüphelilerin kaçma şüphesi, diğer şüphelileri etkileme şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, meydana gelen eylemin toplumda huzursuzluk oluşturması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, öngörülen ceza miktarı, adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdiğini kararında belirtti.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTOL TEDBİRİ

Şüpheliler T.Ç ve S.G.\'nin tutuklama talebinin reddine karar veren hakimlik, T.Ç. ve S.G.\'nin adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.



ŞÜPHELİ S.D.: GÜNEŞİ HEDEF ALARAK ATMADIM

Şüpheli S.D. ifadesinde, “Kocaeli\'nde yaşıyorum. Eskiden galericilik yapardım. Şu an bu işi bıraktım. Herhangi bir iş yapmıyorum. 19 Nisan\'da Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasının yapıldığı Ülker Stadyumu\'nda Fenerium alt tribününde maçı izliyordum. Bu maç için 400 TL karşılığında kara borsadan bilet aldım. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş\'ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı, küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benim de önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü. Ben stadyuma çakmak ile gelmedim. Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i hedef alarak fırlatmadım. Polis tespitine yansıyan kamera görüntülerini kabul ediyorum. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben bundan önce yaklaşık 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulundum. Düzenli olarak maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye geldim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Yine tribünde benim tanıdığım kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir. Kendi başıma böyle bir eylemde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim\" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ M.S.Y. : OLAY ANLIK OLARAK GERÇEKLEŞTİ, PİŞMANIM\"

Şüpheli M.S.Y. ise ifadesinde, bulunduğu bölgede taraftarlar arasında sözlü tartışma olduğunu belirterek, “Ben de bu kargaşada yanımda getirdiğim kalemin başlığını tribünün önüne doğru fırlattım. Bu eylemi kimseyi yaralamak kastıyla gerçekleştirmedim. O anki ruh hali ile elimdeki kalem başlığını fırlattım. Bu eylem için kimseden talimat almadım. Hiçbir taraftar ile anlaşma içerisinde değildik. Olay anlık olarak gerçekleşti. Bu şekilde davrandım. Pişmanım\" dediği kaydedildi.

ŞÜPHELİ G.T. “SİNİRLERİME YENİLDİM, PİŞMANIM\"

Şüphelilerden G.T. \'nin de ifadesinde maç sırasında müsabakanın ikinci yarısında kargaşa çıktığını belirterek, \"Maç durdu, küfürler edildi. Yedek kulübesinden de taraftara doğru küfürler edildi. Ben de bunun üzerine elimdeki dolu su şişesini körük adı verilen bölgeye doğru, hiç kimseyi hedef almaksızın attım. Bu esnada Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları körüğe giriyorlardı. Ben o esnada görmedim ama sonra yakalanmadan önce televizyonda olayları izlerken attığım şişenin Şenol Güneş\'e isabet ettiğini gördüm. Yaralama kastıyla, herhangi bir kişiyi hedef alarak eylemde bulunmadım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Ben Hatay\'dan geldiğim için tribünden de kimseyi tanımam. O kargaşa içerisinde böyle bir eylemde anlık olarak bulundum. Sinirlerime yenildim, pişmanım\" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

50 KURUŞ ATTIK KİMSEYE GELMEDİ

Serbest bırakılan şüpheliler T.Ç. ve S.G. de ellerindeki 50 kuruşu da sahaya doğru fırlattıklarını, kimseye gelmediğini iddia ederek, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu\'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında 19 Nisan 2018 tarihinde çıkan ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş\'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili “Silahla Yaralama\", “Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme\", \"Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma\" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4\'ü çocuk olmak üzere 62 kişi hakkında işlem yapan savcılık, 6 şüpheliyi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakmıştı. Soruşturma kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 25\'i bu sabah Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Öte yandan, 5 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

