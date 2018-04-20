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Spor

Olaylı derbi sonrası Trabzonspor'dan açıklama: Hicap ve öfke duyuyoruz!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı

20 Nisan 2018 06:01

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Şenol Güneş’in başının yarılması sonrası tatil edilen maç, futbolseverlerin derbi heyecanını yarıda bıraktı. Olaylar ile ilgili Trabzonspor’dan da bir açıklama geldi.

‘Hicap ve öfke duyuyoruz!’ başlığı ile resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz!

Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir.”

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