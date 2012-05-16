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Olaylı derbi sonrası gözaltına alınan 1 kişiye tutuklama talebi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 48 kişiden 16'sı serbest bırakıldı

16 Mayıs 2012 00:09

Derbi sonrası çıkan olaylar nedeniyle mahkemeye sevk edilen 48 kişiden 16 kişi serbest bırakıldı. 31 kişinin sorgusu devam ederken 1 kişi hakkında ise tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

Tutuklanan kişinin benzin istasyonu önünde polis otosunun devrilerek ateşe verilmesi olayına karıştığı belirtildi.
 
Maç sonrası çıkan olaylarda 59 kişi gözaltına alınmış; 12 kişi çocuk oldukları gerekçesiyle serbest kalmışlardı.
 
Polis maç sonrasında sahaya giren, emniyet görevlilerine direniş gösterdiği iddia edilen kişileri görüntülerle saptadı. 48 kişinin kimliklerinin görüntülerde tespit edildiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.
 
Gözaltına alınanlardan 15'inin çeşitli suçlardan sabıkası bulunuyor. Sabıkası bulunmayan kişiler arasında üst düzey şirket yöneticisi, öğretmen ve doktorlar olduğu belirtiliyor.
 
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Kadıköy Adliyesi'ne getirilen 48 kişinin evrakları, 3 savcı tarafından incelendi.
 
Savcılık, bu kişileri, ''polise mukavemet'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''toplumda infial yaratmak'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

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