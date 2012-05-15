Sahaya giren taraftarlar forma imzalatıp düğün davetiyesi dağıtacakmış!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası stat içi ve çevresinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kadıköy Adliyesi'ne tutuklanma talebiyle sevkedildi.Gasp Büro Amirliği’nde ifadelerine başvurulan zanlıların çoğunun suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılarının bazılarının verdiği ilginç ifadeler dikkat çekti. İndikleri saha içinde gözaltına alınan zanlılardan birinin, “Düğünümün davetiyelerini getirmiştim. Sahada onları dağıtacaktım", bir başka birinin, “Federasyon yetkililerine Galatasaray’a burada kupa vermemelerini söyleyip çıkacaktım" birinin de, “Futbolculara forma imzalatıp çıkacaktım" şeklinde bahaneler öne sürdükleri öğrenildi.

Derbi maçı sonrasında çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 48 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çoğunun suçlamaları kabul etmedikleri polis ifadelerinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. İndikleri saha içinde gözaltına alınan zanlılardan birinin, “Düğünümün davetiyelerini getirmiştim. Sahada onları dağıtacaktım", bir başka birinin, “Federasyon yetkililerine Galatasaray’a burada kupa vermemelerini söyleyip çıkacaktım" birinin de, “Futbolculara forma imzalatıp çıkacaktım" şeklinde bahaneler öne sürdükleri öğrenildi. Bu arada, olaylarda yetersiz kaldıkları ve orantısız güç kullandıkları yönünde eleştirilen polis kendini savunmak için güvenlik ve polis kamerası görüntülerini basına dağıttı.



Öğretmen, mühendis, boksör...



Fenerbahçe - Galatasaray arasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinin ardından stad içinde ve dışında olaylar çıkmıştı. 44 polisin yaralandığı, 14’ü polis aracı olmak üzere 23 kamu aracının zarar gördüğü, birçok işyerinin hasar gördüğü olaylar sırasında 48 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 48 zanlı arasında öğretmen, mühendis, doktor, oteller zinciri sahibi şirketin genel müdürü, boksör de bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden 15’inin ise uyuşturucu, darp, hırsızlık, kaçakçılık gibi suçlardan sabıkalı oldukları tespit edildi.



Birbirinden ilginç bahaneler



Gasp Büro Amirliği’nde ifadelerine başvurulan zanlıların çoğunun suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılarının bazılarının verdiği ilginç ifadeler dikkat çekti. İndikleri saha içinde gözaltına alınan zanlılardan birinin, “Düğünümün davetiyelerini getirmiştim. Sahada onları dağıtacaktım", bir başka birinin, “Federasyon yetkililerine Galatasaray’a burada kupa vermemelerini söyleyip çıkacaktım" birinin de, “Futbolculara forma imzalatıp çıkacaktım" şeklinde bahaneler öne sürdükleri öğrenildi.



İnceleme devam ediyor



Ekipleri, olayları gösteren kamera görüntülerini incelemeyi sürdürüyor. Görüntülerden olaylara karıştığı tespit edilen kişilerin gözaltına alınacakları öğrenildi. Bu arada, olaylarda yetersiz kaldıkları ve orantısız güç kullandıkları yönünde eleştirilen polis, kendini savunmak için güvenlik ve polis kamerası görüntülerini basına dağıttı.



Olaylar kamerada



Polis ve güvenlik kamelarına yansıyan görüntülerde taraftarların sahaya girip ortalığı savaş alanına çevirmesi yer alıyor. Ayrıca bir benzin istasyonu önünde iki polis aracının ters çevrilip yakılmak istenmesi de dağıtılan görüntüler arasında.