Olaylı derbi sonrası 43 taraftara adli işlem

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy’de oynanan derbi maçında Fenerbahçe'den 30, Beşiktaş'tan 16 taraftara 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanan derbi maçında 46 taraftara adli işlem uygulandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki futbol müsabakasında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada; meşale yakmak, usulsüz bilet satışı, yasaklı madde bulundurmak, sahaya yanıcı madde atmak, taşkınlık, alkol almak, yasak alanlara girmek ve küfürlü tezahürattan dolayı Fenerbahçe'den 30, Beşiktaş'tan ise 16 taraftara 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem uygulandığı belirtildi.