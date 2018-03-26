Olaylı Bursa Zaferspor-Sapanca Gençlikspor maçına ilişkin iddialara tepki

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Olaylı Bursa Zaferspor-Sapanca Gençlikspor maçında konuk ekibinin oyuncusunun taraftarın saldırısına uğradığı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Bursa Zaferspor Kulüp Müdürü Ayhan Yılmaz, konuk ekibin taraftarının oyuncularına sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. Kulüp yaptığı açıklamada konuk ekibi kınadı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig\'de 11\'inci Grup\'taki 24\'üncü hafta maçında Bursa Zaferspor, sahasında Sapanca Gençlikspor\'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda çıkan olaylar ise maça damga vurdu. Zaferspor\'un 65\'inci dakikada bulduğu golün sonrasında tansiyon gerilirken, mücadele hakem Samet Tükenmez tarafından tatil edildi.

Bursa Zaferspor Kulüp Müdürü Ayhan Yılmaz, Doğan Haber Ajansı\'na(DHA) yaptığı açıklamalarda yaşananları değerlendirdi. Bazı kaynaklarda yer alan taraftarlarının Sapanca Gençlikspor\'dan bir oyuncuya saldırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Yılmaz, \"65\'inci dakikada golü attık ve öne geçtik. Ancak konuk ekibin taraftarları tarafından kalecimize sözlü tacizlerde bulunuldu, ayrıca 2 yedek futbolcumuz ile birlikte top toplayıcı çocuklarımıza da taraftarlar tarafından hakaretler oldu. Bunun üzerine kendi taraftarımızın da tepkisi oldu, yöneticiler olarak olayları önlemeye çalıştık. Biz 1-0 öndeydik, bugüne kadar Zaferspor\'un evsahipliğindeki maçlarda hiç böyle bir şey yaşanmadı\" diye konuştu.

Yılmaz, saldırıya uğradığı iddia edilen Sapanca Gençliksporlu oyuncu için ise, \"Doktordan öğrendiğimize göre ayağındaki sakatlık nüksetmiş. Provokasyon vardı\" dedi.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Zaferspor Kulübü yaşanan olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Kırmızı-beyazlılar kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Dün oynanan, daha doğrusu takımımız 1-0 öndeyken oynanması engellenip iptal ettirilen Zaferspor-Sapanca Gençlikspor karşılaşmasında maçı haklı yollardan kazanamayacağını anlayan konuk ekibin oyuncusunun, teknik ekibi ve taraftarı tahrik üzerine kurulmuş bir oyun sistemi ile 3 puanı ucuz yollardan kazanmayı amaçladığı çok açık bir şekilde görülmüştür. Olayların başladığı anda kendini yere bırakan ve teknik ekibinin talimatları ile uzun süre yerden kalkmayıp ambulans ile sevki istenen oyuncunun, sosyal medyadaki fotoğrafları da bu oyunun nasıl planlandığını göstermektedir. Emeğinin karşılığının bu kadar ucuz yollar ile kazanılabileceği gafletinde bulunan Sapanca Gençlikspor\'u kınıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu\'muzun bu tür oyunlara gelmeyeceğine ve gereğinin yapılacağına inancımızı bildiririz.\"

Karşılaşmanın sonucu hakkında ise gözler TFF\'ye çevrilirken, karar merakla bekleniyor.

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