-OLAYLARLA İLGİLİ 6 KİŞİ TUTUKLANDI ERZURUM (A.A) - 05.06.2011 - AK Parti'nin Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan ve dün Erzurum Adliyesine getirilen 16 kişiden 6'sı tutuklandı. Diğer 15 kişinin ise sorguları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, dün, 31 Mayıs'ta AK Parti'nin Hopa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen 31 kişiden 16'sı, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi. Burada, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 zanlıdan 10'u serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar, ''görevli memura engel olmak'' ve ''kamu malına zarar vermek'' suçlarından tutuklandı. Bu arada, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen diğer 15 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi. AK Parti'nin Artvin'in Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan 31 kişi dün Erzurum'a getirilmişti.