Olayları izlemek için sarı basın kartı şart değil

Gezi Parkı olayları sırasında gazetecilerin 'sarı basın kartı' olmadığı için polis tarafından engellenmesi üzerine başlayan tartışma son buldu. Polis artık bu tür olayları izleyen muhabir, kameraman, foto muhabirlerinde 'sarı basın kartı' şartı aramayacak, 'kurum kartı' yeterli olacak.

İstanbul'da Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve İkinci Başkan Murat Önok'la görüşen Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dr. Cihangir Baycan, Emniyet Teşkilatı ile Basın arasında bir iletişim kazası olduğunu, kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirebilmek için sosyal medyayı kullandıklarını söyledi.

'Polis, benim tek hareketim haber oluyor'

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Avukat Hakan Özdöl ile Basın Konseyi'ni ziyaret eden Dr. Cihangir Baycan, olayları izlemede kurum kimliğinin yeterli sayılacağını, yerel basın için ise bakanlık genelgesi gerektiğini söyledi.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, son olaylarda polisle basının karşı karşıya olduğu gibi bir hava yaratıldığını vurguladı. "Polislerde benim tek hareketim haber oluyor, göstericilerin attıkları taşlar görülmüyor, sadece bizi çekiyorlar algısı var" diyen Baycan, "Toplumsal olaylarda müdahale için üç kriter önemli; kamu düzenini engelleyen bir şey olmalı. Taş ya da başka maddeler atılıyor mu ona bakılmalı. Son olarak üç kez uyarı yapılmalı, bu şartlar oluştuktan sonra müdahale yapılmalı. Biz burada, ikazın yapıldığına ilişkin görüntüleri de istiyoruz" diye konuştu.

'Basının görev yapmasını engellemeyin'

Gazetecilerin bu kriterlerden hangilerine uymadıklarını soran Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, olayları izleyen gazetecilerin "Tartaklandıklarını, yaralandıklarını, neden gösterilmeden gözaltına alındıklarını görev yapmalarının engellendiğini" vurguladı.

"Basın görevini yaparken yardımcı olun" çağrısına Baycan, aradaki iletişim kazasını giderecekleri sözüyle karşılık verdi. Baycan, "İletişimin doğru kurulması önemli, Ankara Tuzluçayır'da havai fişek atanlara, burada yaşlılar ve çocuklar var lütfen atmayın, diye anons yaptık. Uyarıya kulak verdiler ve kestiler. Eskişehir'deki son olayda da müdahale etmedik, olaysız dağıldılar. Biz de olaylardan kendi adımıza dersler çıkartıyoruz" dedi.

Emniyet sosyal medyada

Biber gazı kullanımını düzenleyen AİHM kriterleri konusunda kullananların iyi eğitilmeleri gerektiğini de belirten Dr. Cihangir Baycan, "Gazın kullanılması değil, kullanılış şekli önemli, polislerimiz de genç. Bazen duygusal davranabiliyorlar. Ancak Antalya'da olduğu gibi bu durumda o polis hakkında soruşturma açıyoruz" dedi.