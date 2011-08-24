-Olaylar bayramlaşma başvurusunu etkiledi ŞANLIURFA (A.A) - 24.08.2011 - Suriye'deki olayların durulmaması sınır ötesi bayramlaşma uygulaması kapsamında her yıl dini bayramlarda akrabalarıyla hasret gideren vatandaşları endişelendiriyor. Türkiye ile Suriye arasında 1924 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile devlet sınırlarının belirlenmesinden sonra iki ülkede yaşayan akrabalar, birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Sınırın iki yakasında kalan akrabalar, uzun yıllar dini bayramlarda her türlü iklim koşullarına rağmen sınırdaki tel örgüler arkasından bayramlaşmaya çalıştı. Şanlıurfa ve Haseki valilikleri arasında Ceylanpınar ilçesinde 27 Aralık 1999'da imzalanan bir protokolle, iki ilin sınırları içinde yaşayan akrabaların, idari mektupla sınırı geçerek birbirlerinin evlerinde 48 saatliğine bayramlaşmalarına izin verildi. Böylece sınır ötesindeki ilk bayramlaşma uygulaması 9-12 Ocak 2000'de kutlanan Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirildi. Ceylanpınar'ın ardından Akçakale ilçesinde de 84 yıl aradan sonra ilk kez 2005 yılında pasaportsuz olarak geçişlere izin verildi. Aradan geçen sürede gelişen ilişkiler, sınırın iki tarafında parçalanmış aileleri de yıllar sonra bir araya getirirken, çok sayıda Suriyeli de yaşam koşulları daha iyi olduğu için Türkiye'deki yakınlarıyla evlendi. İki ülke arasında son yıllarda hızla gelişen ilişkiler dolayısıyla sınır bölgesinde artan geçişler, Suriye'de yaklaşık 6 ay önce bazı bölgelerde başlayan karışıklıklar nedeniyle azalmaya başladı. -Akçakale Kaymakamı Aygöl- Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl, bir süre önce Suriye ile yapılan görüşmelerde bayramlaşma için kotanın 10 bine çıkarılmasının sağlandığını ancak bu ülkedeki gelişmelerden dolayı bu sene başvurunun beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi. Akçakale Gümrük Kapısında 2005 yılından itibaren Suriye ile karşılıklı olarak bayramlaşmanın yapıldığını ifade eden Aygöl, bir bayram Türk vatandaşlarının Suriye'ye gittiğini, diğerinde ise Suriyelilerin Türkiye'ye geldiğini anımsattı. Uygulamanın hayata geçirilmesinden bu yana müracaat sayısında sürekli bir artışın yaşandığına dikkati çeken Aygöl, şunları kaydetti: ''2005 yılında bin kişiyle başlayan süreç geçen yıl 5 bini aştı. Bu sene kotanın yükseltilmesi talep edildi. Suriye ile yapılan görüşmelerde kotanın 10 bine çıkarılması sağlandı ancak Suriye'deki gelişmelerden dolayı bu sene başvuru beklenenin altında gerçekleşti. Biz 10 bini zorlayacağımızı düşünürken 4 bin 800 vatandaşımız bu konuda başvurularını yaptı. Bununla ilgili iş ve işlemler yapıldı, Suriye Arap Cumhuriyetinin oluruna sunuldu. Bugün veya yarın tam olarak sonuç netleşecek. Ona göre vatandaşlarımızın bayramlaşmak için gidip gitmeyeceklerine karşılıklı olarak karar vereceğiz.'' Suriye uyruklu bir kadınla evli olan Kızılay Akçakale Şube Başkanı Ahmet Emin Meşhurgül ise Suriye ile sınırlar çizilirken akrabalarının önemli bir bölümünün sınırın diğer yanında kaldığını söyledi. Daha önce en büyük sıkıntıyı bayramlaşmayla ilgili yaşadıklarını dile getiren Meşhurgül, ''Çocukken tel örgülerin arkasından bayramlaşıyorduk. Gittikçe iki ülkenin ilişkileri gelişti ve yüz yüze bayramlaşmaya başladık. Ancak bu yıl komşumuzda belirsizlik ve sıkıntılar var. Bu bayram gitmemize izin verilmeyebileceğini duyduk. Bu durum bizi üzdü'' dedi. İsa Gözaçık da eşi ve çocuklarıyla birlikte bu bayram Suriye'deki kız kardeşi ve yeğenlerini ziyaret etmek istediklerini ve bunun için hazırlık yaptıklarını belirterek, ''Akrabalarımıza götüreceğimiz hediyeleri bile aldık. Uygulama iptal edilirse üzülürüz'' diye konuştu. Bu arada, Ceylanpınar Kaymakamlığının da Ramazan Bayramı'nda 2 bin 500 kişinin Suriye'deki yakınlarıyla bayramlaşması için idari talebi Haseki vilayetine bağlı Rasulayn mıntıka müdürlüğüne ilettiği orada da durumun henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.