Olayın tanığı: Deniz Çakır haklı

İstanbul’da yer alan bir alışveriş merkezindeki mekanda, "türbanlı kadınlara hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır ile ilgili Ece Erken açıklama yaptı. Erken olaya şahit olan garsonun “Anlatılan gibi değil, Deniz Çakır haklı” dediğini söyledi.

İstanbul’da bir kafede türbanlı kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Deniz Çakır hakkında Ece Erken açıklama yaptı. Erken, olayın yaşandığı mekana gittiğini ve olaya şahit olan garsonla konuştuğunu söyledi.

"Ben dün kafeye gittim ve olayın şahidi garsonla konuştum" diyen Ece Erken, garsonun sözlerini şöyle aktardı:

"Anlatılan doğru değil Deniz Çakır haklı. Ben olayı tarafsız anlatıyorum. Deniz Çakır ile tanışmak istediler.”

Ece Erken garsonun mahkemede de şahitlik yapacağını söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında ”hakaret” suçundan soruşturma başlatmıştı.