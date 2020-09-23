"Olayın peşini bırakmayacağım" diyen Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi

Programında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aleyna Çakır olayını işleyen ve olayın peşini bırakmayacağım diyen Müge Anlı bugünkü programında farklı konular işledi.

Hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı, bir süre önce haziran ayında evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aleyna Çakır'ın konusunu işlemeye başladı. Olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Çakır olayında baş şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölmesinin ardından Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği ileri sürüldü.

Ümit Can Uygun iddiaları reddetmişti

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli ise daha önce şiddet görüntüleri çıkan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun oldu. Hakkındaki iddiaları reddeden Uygun, konu hakkında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Annesi ifade vermeden önce ölü bulundu

Geçen hafta ise canlı yayına bağlanan bazı kadınlar Ümit Can Uygun'un annesinin genç kızları kötü yola düşürmeye çalıştığını iddia etti. Bunun üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı. Bu hafta ifade vermesi gereken anne, cuma akşamı Ankara'da bir ormanda ölü bulundu.

"Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bıraktığı iddia ediliyor

Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bıraktığı iddia edilince gözler Anlı'ya çevrildi. Pazartesi günü konu hakkında açıklama yapan Anlı, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Anlı, "Kim ne kadar tehdit ederse etsin" demişti

Anlı, "Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum. Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Anlı'nın programında Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümlerindeki detaylar bir kez daha işlenerek konuya bir süreliğine ara verildiği öne sürüldü.