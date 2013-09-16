Olay yerine geç giden polise ceza uygulaması geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis ekiplerin olay yerine gidiş saatlerini de takip edecek amirler, aykırı hareket edenler hakkında denetim görevini yerine getirmemekten işlem yapacak.

Suç ve kabahatlerin 155 Polis İmdat Hattı'ndan sorumluluk alanı itibarıyla görevli kolluk birimlerine iletilmesine rağmen "iş yoğunluğu, personel eksikliği, taşıt yetersizliği" gibi bazı gerekçeler ileri sürülerek müracaatların zamanında alınmadığını tespit etti.

Polis merkezlerine müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların da yine iş yoğunluğu sebebiyle bekletildiği yönündeki şikayetleri belirlendi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 il emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıyla bu tür gecikmelerin engellenmesi talimatı verildi.

Talimata göre, il genelinde suç ve kabahatlere yönelik başvuruların herhangi bir gecikmeye sebep olmaksızın makul süre içinde alınarak yasal süreç başlatılacak.

Vatandaşın sorununun çözümlenmesi için gerekli tedbirler her düzeyde uygulamaya konulacak. Personel istihdamı araç gereç ve taşıt tahsisinin iş yükü ve yoğunluğu dikkate alınarak yapılacak.

Müracaatla ilgili tutanak tutulacak. Tutanakta saat de yer alacak.

Amirler, ekiplerinin takibini tutanaktaki saatin dışında polis araçlarındaki GPS cihazlarının yardımıyla da yapacak.