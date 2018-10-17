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OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK KONUTUNDA İNCELEME YAPIYOR (2)

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri incele

17 Ekim 2018 21:28

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konutun içindeki incelemeler ile ekiplerin çatıya çıkarak arama yapmaları kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin içeride yaptıkları incelemeler
-Ekiplerin çatıda arama yapması

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