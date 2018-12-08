Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı - Tekrar

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı.Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2’si polis, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekibinin içinde bulunduğu Yaşar Orman (37) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman (25), yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan olay yerin inceleme aracındaki polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olay yeri incelemesini ise İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptı. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Şehit polis Ali Teke’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Şehit polisin olay yerine gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

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