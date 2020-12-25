Olay TV'nin kapanmasına siyasilerden tepki; "Ekrana düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür"

26 günlük yayın hayatının ardından 'siyasi baskı' nedeniyle bu akşam ekranları kararan Olay TV'nin kapanmasına siyasilerden tepki geldi.
CHP'li Veli Ağbaba, yaşananları "Adı konulmamış bir faşizm düzeni" sözleriyle nitelerken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çıkıp bir de demokrasiden, özgürlüklerden söz ediyorlar ya!!! OlayTV, tarafsız yayın yaptığı için iktidarın baskısına ancak 26 gün dayanabildi. Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar anlatıyor: "Çağlar 'çok büyük baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi". Adı konulmamış bir faşizm düzeni."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kanala dün akşam konuk olduğunu ifade ederek "Olay TV'nin ekranına düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür. Korkma, susma, #KonuşTürkiye" diye paylaşım yaptı.
Davutoğlu: Demokrasimiz adına utançtır!
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, "Olay TV'nin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması, demokrasimiz adına utançtır!" diyerek, "Neden korkuyorsunuz bağımsız gazetecilerden? Unutmayın sadece şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından!" tepkisini gösterdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kanalın kapanmasının siyasi tarihe utanç sebebi olarak geçtiğini söylerken, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV'nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir.
"Basının özgür olmadığı, gazetecilerin hapsedildiği, fikirlerin rahatlıkla ifade edilemediği bir ülkenin kalkınması da ilerlemesi de mümkün değildir."