Olay TV'nin kapanmasına siyasilerden tepki; "Ekrana düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür"

26 günlük yayın hayatının ardından 'siyasi baskı' nedeniyle bu akşam ekranları kararan Olay TV'nin kapanmasına siyasilerden tepki geldi.

CHP'li Veli Ağbaba, yaşananları "Adı konulmamış bir faşizm düzeni" sözleriyle nitelerken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çıkıp bir de demokrasiden, özgürlüklerden söz ediyorlar ya!!! OlayTV, tarafsız yayın yaptığı için iktidarın baskısına ancak 26 gün dayanabildi. Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar anlatıyor: "Çağlar 'çok büyük baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi". Adı konulmamış bir faşizm düzeni."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kanala dün akşam konuk olduğunu ifade ederek "Olay TV'nin ekranına düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür. Korkma, susma, #KonuşTürkiye" diye paylaşım yaptı.

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