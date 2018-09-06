OLAY SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI

İstanbul DHA

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesinin ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Kazanın ardından çevrede bulunanlar yaralıları kendi çabalarıyla kurtardı. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz polisi denizden ve havadan kısa sürede olay yerine gelerek, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay sonrası görüntüler

- Helikopter görüntüsü

- Sahil güvenlik ekibinin görüntüsü

- Yapılan çalışmalardan görüntüsü

06.09.2018 - 17.46 Haber Kodu : 180906180

06.09.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180906181

06.09.2018 - 17.50 Haber Kodu : 180906182

06.09.2018 - 17.58 Haber Kodu : 180906183

06.09.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180906185

