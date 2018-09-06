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OLAY SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI

  İstanbul DHA  Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesinin ardından yaşananlar kameralara yansıdı

06 Eylül 2018 21:29

 

İstanbul DHA 
Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesinin ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Kazanın ardından çevrede bulunanlar yaralıları kendi çabalarıyla kurtardı. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz polisi denizden ve havadan kısa sürede olay yerine gelerek, arama kurtarma çalışmalarına başladı. 

Görüntü Dökümü:
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- Olay sonrası görüntüler
- Helikopter görüntüsü
- Sahil güvenlik ekibinin görüntüsü
- Yapılan çalışmalardan görüntüsü

06.09.2018 - 17.46 Haber Kodu : 180906180
06.09.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180906181
06.09.2018 - 17.50 Haber Kodu : 180906182
06.09.2018 - 17.58 Haber Kodu : 180906183
06.09.2018 - 18.07 Haber Kodu : 180906185
 

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