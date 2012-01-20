Olay fotoğrafa açıklama



T24- Adı Ajda Pekkan’la aşk dedikodularına karışan Bülent Çavuşoğlu'dan fotoğraf açıklaması: "Dostluğun ötesinde bir şey olmaz"











Milliyet'in haberine göre, İşadamı Bülent Çavuşoğlu'nun adı Ajda Pekkan'la aşk dedikodularına karışmış, eşi Tuğçe Çavuşoğlu iddialar üzerine eylül ayında boşanma davası açmıştı

O dönem aşk haberlerini yalanlayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun temmuz ayında Samsun'da çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çavuşoğlu'nun Pekkan'ın konserinden sonra Dinos adlı barda verdiği partide çekilen fotoğrafta ikilinin birbirine sarıldığı görülüyor.

Adı Ajda Pekkan’la aşk dedikodularına karışan Bülent Çavuşoğlu, birbirlerine sarılmış halde çekilen fotoğraflarına açıklık getirdi



"Biz Ajda Hanım’la aramızda dostluğun ötesinde bir şey olmadığını hep belirttik” diyen Çavuşoğlu, fotoğrafın Samsun’daki bir konser sonrasında çekildiğini söyledi. Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Konserden sonra Sayın Ajda Pekkan ve orkestrasına bir teşekkür partisi verdik. Umuma açık olan bir yerde ben de bir konuşma yaptım. Sonrasında yerime geçtiğimde, Ajda Hanım da sarılıp, ‘Çok güzel bir konuşmaydı’ dedi. Bu samimiyetimiz var kendisiyle... Ama bunu nasıl bir aşka, sevgiliye çeviriyorlar, anlamak imkansız.”

