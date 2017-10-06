(olay anı görüntüleriyle)KIZ ARKADAŞININ OKUDUĞU ÜNİVERSİTEYE GİREMEDİ: İKİ GÜVENLİKÇİ YARALI(ek görüntülerle)

-GÜVENLİKÇİLERE SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de, kız arkadaşının öğrencisi olduğu üniversiteye gelen bir kişi, öğrenci kimliği olmadığı için kendisini içeri almayan güvenlik görevlileriyle tartıştı. Üniversite girişinden ayrılarak havalı tabanca alıp gelen kişi, iki güvenlikçiye saldırarak silah kabzasıyla yaraladı. Güvenlikçiler, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Göztepe Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Kampüsü\'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci olan kız arkadaşıyla yerleşkeye girmeye çalışan Volkan U., öğrenci kimliği olmadığı için içeri alınmayınca kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartıştı. Oradan ayrılan Volkan U. bir süre sonra elinde havalı tabana ile gelerek iki güvenlikçiye saldırarak tabancanın kabzasıyla yaraladı. Kaçmaya çalışan Volkan U.\'yu üniversitenin başka güvenlikçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralanan güvenlikçiler Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Şüphelinin arkadaşları olduklarını söyleyen iki kadın, ellerinde bulunan tabanca şarjörünü polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Volkan U.\'nun güvenlik görevlilerine saldırıp silah kabzasıyla vurma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kız arkadaşı ise korku içinde bu anları izledi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Volkan U.\'nun güvenlikçilere saldırması ve darp etmesi

-Volkan U.\'nun kaçması

-Volkan U.\'nun kız arkadaşının görüntüsü

-Detaylar

(aktüel)

-Üniversiten detay

-Görgü tanığıyla röp.

06.10.2017 - 00.23 Haber Kodu : 171006001