'Olasılıksız'ın yazarı Adam Fawer yarın Türkiye'de

2006 Nisan’da Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı ''Olasılıksız'' ile kısa sürede en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen Adam Fawer Türkiye'ye geliyor.
İkinci kitabı ''Empati'' Türk yayıncılığının bir başarısı olarak yazıldığı dilden önce Türkçe’de yayınlandı. Adam Fawer ikinci kitabıyla okurlarının kalbindeki yerini sağlamlaştırdı ve şimdi 28. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı ve İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapsamında Amerikan Büyükelçiliği ve April Yayıncılık’ın konuğu olarak 30 Ekim Cuma günü Türkiye’yi ziyaret ediyor.Adam Fawer’ın Türkiye programı
2 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’de İstanbul Beşiktaş Radisson SAS oteli
5 Kasım Perşembe günü saat 16.30’da Ankara Tunalı D&R31 Ekim Cumartesi
13.30- 14.30 TÜYAP söyleşi
15.00 İmza günü- April Yayıncılık standı (2. Salon No: 309)
20.00- İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali açılış kokteyli / Çırağan Sarayı 1 Kasım Pazar
13:00 Bahçeşehir Üniversitesi'nde söyleşi
16.00 İmza günü / D&R Beyoğlu
2 Kasım Pazartesi
13.00-19.00 Söyleşi - Beşiktaş Radisson SAS 3 Kasım Salı
10.00 İstanbul Üniversitesi ‘nde söyleşi
13.00 Boğaziçi Üniversitesi’nde söyleşi
21.00 İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapanış Partisi’nde DJ performansı -Ghetto Jazz Bar 4 Kasım Çarşamba
10.00 Ankara’ya varış
18.00 ODTÜ’de söyleşi / Etkinlik 5 Kasım Perşembe
16.30 – 17.30 söyleşi / D&R Tunalı
18. 00 Tunalı D&R imza günü