T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Olasılıksız'ın yazarı Adam Fawer yarın Türkiye'de

Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı ''Olasılıksız'' ile kısa sürede en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen Adam Fawer Türkiye'ye geliyor.

29 Ekim 2009 02:00

2006 Nisan’da Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı ''Olasılıksız'' ile kısa sürede en çok satanlar listesinde zirveye yerleşen Adam Fawer Türkiye'ye geliyor.

İkinci kitabı ''Empati'' Türk yayıncılığının bir başarısı olarak yazıldığı dilden önce Türkçe’de yayınlandı. Adam Fawer ikinci kitabıyla okurlarının kalbindeki yerini sağlamlaştırdı ve şimdi 28. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı ve İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapsamında Amerikan Büyükelçiliği  ve April Yayıncılık’ın konuğu olarak 30 Ekim Cuma günü Türkiye’yi ziyaret ediyor.



Adam Fawer’ın Türkiye programı

2 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’de İstanbul Beşiktaş Radisson SAS oteli
5 Kasım Perşembe günü saat 16.30’da Ankara Tunalı D&R

31 Ekim Cumartesi
13.30- 14.30 TÜYAP söyleşi
15.00 İmza günü- April Yayıncılık standı (2. Salon No: 309)
20.00- İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali açılış kokteyli  / Çırağan Sarayı
 
1 Kasım Pazar
13:00 Bahçeşehir Üniversitesi'nde söyleşi
16.00 İmza günü / D&R Beyoğlu

2 Kasım Pazartesi
13.00-19.00 Söyleşi -  Beşiktaş Radisson SAS
 
3 Kasım Salı
10.00 İstanbul Üniversitesi ‘nde söyleşi
13.00 Boğaziçi Üniversitesi’nde söyleşi
21.00  İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapanış Partisi’nde DJ performansı -Ghetto Jazz Bar
 
4 Kasım Çarşamba
10.00  Ankara’ya varış
18.00 ODTÜ’de söyleşi / Etkinlik
 
5 Kasım Perşembe
16.30 – 17.30 söyleşi / D&R Tunalı
18. 00 Tunalı D&R imza günü

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24