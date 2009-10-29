'Olasılıksız'ın yazarı Adam Fawer yarın Türkiye'de

Adam Fawer’ın Türkiye programı

İkinci kitabı ''Empati'' Türk yayıncılığının bir başarısı olarak yazıldığı dilden önce Türkçe’de yayınlandı. Adam Fawer ikinci kitabıyla okurlarının kalbindeki yerini sağlamlaştırdı ve şimdi 28. İstanbul Tüyap Kitap Fuarı ve İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapsamında Amerikan Büyükelçiliği ve April Yayıncılık’ın konuğu olarak 30 Ekim Cuma günü Türkiye’yi ziyaret ediyor.2 Kasım Pazartesi günü saat 13.00’de İstanbul Beşiktaş Radisson SAS oteli5 Kasım Perşembe günü saat 16.30’da Ankara Tunalı D&R13.30- 14.30 TÜYAP söyleşi15.00 İmza günü- April Yayıncılık standı (2. Salon No: 309)20.00- İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali açılış kokteyli / Çırağan Sarayı13:00 Bahçeşehir Üniversitesi'nde söyleşi16.00 İmza günü / D&R Beyoğlu13.00-19.00 Söyleşi - Beşiktaş Radisson SAS10.00 İstanbul Üniversitesi ‘nde söyleşi13.00 Boğaziçi Üniversitesi’nde söyleşi21.00 İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali Kapanış Partisi’nde DJ performansı -Ghetto Jazz Bar10.00 Ankara’ya varış18.00 ODTÜ’de söyleşi / Etkinlik16.30 – 17.30 söyleşi / D&R Tunalı18. 00 Tunalı D&R imza günü