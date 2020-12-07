Olası yaptırım kararı öncesi son durak; AB dışişleri bakanları, Türkiye'ye Doğu Akdeniz nedeniyle yaptırım uygulamaya zemin olup olmadığını değerlendirecek

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Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için zemin olup olmadığını değerlendirecek.

Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugün gerçekleştireceği toplantının gündem maddelerinden biri, bir kez daha Türkiye ve Doğu Akdeniz krizi.

Bakanlar, bugün sadece değerlendirmelerde bulunacak. Konsey, yaptırım kararı alıp almamayı perşembe günü bir araya gelecek AB üye ülke liderlerine bırakacak. Bazı AB liderleri, bu perşembe başlayacak zirvede Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini vermişti.

Ekim ayında AB liderleri Türkiye'ye "Doğu Akdeniz'deki çalışmalarınızı durdurun veya sonuçlarıyla yüzleşin" çağrısında bulunmuştu. Reuters'a konuşan bir üst düzey AB kaynağı, "AB içinde durumun Ekim ayından kötü olduğu ve liderlere sonuç yaşatılması gerektiği görüşüne karşı çıkan bir ülke olduğunu duymadım. Değişim istedik ve bu değişim yaşanmadı" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınıp alınmamasında AB'nin 6 aylık dönem başkanlığını yapan Almanya kilit rol oynayacak. Zirve için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olan bir AB diplomatı, "Ekim ayındaki zirveden sora Oruç Reis'in tekrar denize açılması Türkiye ve Yunanistan için mesai harcayan birçok üye ülkeyi mutsuz etti. Almanların bile sabrının sınırları vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Diplomat aynı zamanda konunun kesinlik kazanmadığını belirtti; "Yaptırımlar masada ancak otomatik olarak uygulanmıyorlar".

Fransa ve Avrupa Parlamentosu, zirveden önce "Türkiye'nin cezalandırılmasının zamanının geldiği" yönünde görüş belirtmişti.