Olası uçak kazasını önleyen hareket memuru ödüllendirilecek

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- YENİŞEHİR Havaalanı\'nda dikkatiyle olası bir uçak kazasını önleyen yer hizmetlerinde görevli hareket memuru Emine Danış, firma tarafından ödüllendirilecek.

Yenişehir Havaalanı’nda yaşanan olayı anlatan Yenişehir Havaalanı Çelebi Yer Hizmetleri’nde görevli hareket memuru Emine Danış, geçen hafta yaşanan olayı DHA muhabirine anlattı. Emine Danış, \"Özel bir uçak Yenişehir Havaalanı’ndan havalanmak üzereydi. Tam o sırada uçağın hız ve yüksekliği gösteren pitotların kılıflarla kapalı olduğunu gördüm. Bu durumu el kol hareketleriyle kaptan pilota anlatmaya çalıştım ancak başaramadım. Son olarak kokpitin camına vurarak kaptan pilotu uyardım. Kaptan pilot da inerek pitotların kılıflarını topladı ve bana teşekkür ederek havalandı\" dedi.

Çelebi Yer Hizmetleri Yenişehir İstasyon Şefi Cenker Altan da pitotlardaki kılıfların çıkarılmamasının uçağın düşme sebebi olacağını vurguladı. Cenker Altan, \"Görevlimiz Emine Danış’ı tebrik ediyoruz. Çok dikkatli davranarak olası bir faciayı önledi. Firma olarak ödül yönetmeliğimiz var. Emine Danış’a ödül vereceğiz\" dedi.

Öte yandan, Havaalanı Müdürü Recep Pak da Emine Danış’ı tebrik etti.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU’NDAN EMİNE DANIŞ’A BAŞARI BELGESİ

Çelebi Yer Hizmetleri Hareket Memuru Emine Danış’a tebrik mesajları yağarken, aynı zamanda Havalimanı Mülki İdare Amiri olan Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da Emine Danış’a başarı belgesi verdi. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Emine Danış’ı tebrik ederken, \"Çelebi Yer Hizmetleri Hareket Memuru Emine Danış’ın dikkati olası bir facianın önüne geçti. Kendisini ve kurumunu tebrik ediyorum\" dedi.



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