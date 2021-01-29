"Olası İstanbul depreminin faturası 120 milyar dolar"

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren İstanbul Valiliği Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yöneticisi Kazım Gökhan Elgin, olası büyük İstanbul depreminin faturasını açıkladı. Marmara depreminde 10-15 milyar liralık ekonomik kayıp yaşandığına dikkati çeken Elgin’e göre İstanbul’da 7.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşmesi durumunda gayri safi milli hasılada (GSMH) oluşturacağı ekonomik kayıp 120 milyar doları bulabilir.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 1999 Marmara depreminde 10-15 milyar dolar ekonomik kayıp yaşandığını hatırlatan Elgin, şunları söyledi:

“Bu rakam gayri safi milli hasılanın yüzde 5-7'siydi. İstanbul dünyada deprem riski en yüksek olan 3 şehirden biri, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri. Kilometrekare başına 2.840 kişi düşüyor. Turizm, ticaret ve sanayi ile Türkiye'nin merkezi, gayrisafi hasıla dağılımına göre yüzde 31 katkıyla lider. İstanbul'daki bir depremin, ekonomiye de çok olumsuz bir etkisi olacak. İstanbul'da olası 7.5 büyüklüğündeki bir depremin faturası Swiss Re'nin çalışmasına göre 90 ila 120 milyar dolar arasında.”

İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise İSMEP'in 2006'dan bu yana 2.3 milyar euro dış finansman sağladığını belirterek, “Sağlanan kaynaklarla eğitim ve sağlık sektörü başta olmak üzere kamu kurumlarının binaları depreme karşı güçlendirildi ya da yıkılarak yeniden yapılması sağlandı. 2 milyarını kullandık'' dedi.