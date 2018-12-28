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Ekonomi

“Olası bir Trump ve Powell görüşmesinden haberim yok”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Doland Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bir görüşme planlayıp planlamadıklarını bilmediğini söyledi

28 Aralık 2018 13:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık (DHA) - Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, ABD Başkanı Doland Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bir görüşme planlayıp planlamadıklarını bilmediğini söyledi.
Hassett Fox’a verdiği bir röportajda, Trump ve Powell’ın buluşarak konuşması durumunda iyi anlaşabilecek iki harika insan olduklarını söyledi ve “İkilinin arasındaki olası bir görüşmeye ilişkin olası planlamalara dahil değilim; ancak, bence görüşürlerse bu çok iyi olur” dedi.
Hassett ayrıca, Trump’ın Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in görevden alacağı savlarını da, \"işleri yüzde 100 güvende” diyerek yalanladı.
Fed\'in, ABD Başkanı Donald Trump\'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında faiz artırması, Trump\'ın Powell\'ı görevden alacağına ilişkin söylentilere neden olmuştu. Trump, Fed\'in son toplantısından önce yaptığı açıklamada, faiz artırımının \"yeni bir hata\" olacağını söylemiş, Fed\'e \"Piyasaları hissedin\" önerisinde bulunmuştu.

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