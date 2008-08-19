Olan vatandaşın parmağına oldu

Trabzon'un Yomra ilçesinde elini fındık ayıklamada kullanılan patoz makinesine kaptıran ve baş parmağı kopan kişi, kaldırıldığı hastanenin acil servisi kapalı olduğu için bir başka hastaneye sevk edildi. Burada da cerrahi set bulunamadığı için yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kalan kişinin kopan parmağı yerine dikilemedi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşdelen köyünde oturan Raşit Sağlam (63), fındıkların patoz makinesinde ayıklandığı sırada, eline makinenin dişlisine kaptırdı.

Sağ baş parmağı kopan Sağlam, yakınlarınca kaldırıldığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi tadilat nedeniyle kapalı olduğu için yapılan tetanos aşının ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.



Sağlam'ın kopan parmağı, getirilmesi rağmen Acil Servis'te müdahale seti bulunamadığı için yerine dikilemedi. Kan kaybını durdurmakta zorlanan acil servisteki doktor, “müdahale seti bulunamadığı için müdahale yapılamıyor” diye iki kez rapor tuttu. Yaklaşık 5 saat bekleyen Sağlam'ın parmağı, daha sonra da işlevini yitirdiği gerekçesiyle yerine dikilemedi.



Raşit Sağlam, yaşadığı acıyı hayatı boyunca unutmayacağını belirtti. Hastane hastane dolaştığını anlatan Sağlam, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Karadeniz'in en gelişmiş hastanesi olarak bilinen Farabi Hastanesi'nde bir parmağa müdahale edecek cihaz ve ilaç bulunmuyor. Ben hastane doktoruna kızmıyorum. Onun gerekli malzeme olmadığı için yapacak bir şeyi yoktu. Acil servis gibi bir yerde bu tür vakalara müdahale edecek gereçleri koymayan sorumlulara kızıyorum. Zamanında müdahale edilseydi belki benim parmağım yerine dikilecekti.”



BAŞHEKİM: SET VAR, O ANDA BULUNAMADI



Farabi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Haluk Uluutku da, acil serviste bulunamayan “hastaya müdahale setinin” yoğunluktan kaynaklanan bir durum nedeniyle o anda bulunamadığını söyledi.



Doç. Dr. Uluutku, “Bu setlerden acil serviste en az 30 tane vardır. Bu bir cerrahi settir. Fındık ayı olması ve Numune Hastanesi'nin acil servisinin kapalı olması nedeniyle elini, kolunu makineye kaptıran çok sayıda kişi hastanemize geliyor. Müdahale setleri de bu tür olaylarda kullanılıyor. Sonra sterilize edilip tekrar yerine konuluyor. Bu nedenle o an da bu setler de serviste bulunamadı” diye konuştu.





