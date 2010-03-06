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Yaşam

Olağanüstü yok, mükemmel çok

Dünyaca ünlü yedi şarap uzmanı Türkiye’de 16 firmanın ürettiği şarapları tattı. 49 şaraba ‘iyi’ notu veren uzmanlar 9 şarap için ise ‘mükemmel’

06 Mart 2010 02:00

T24 - Dünyaca ünlü yedi şarap uzmanı Türkiye’de 16 firmanın ürettiği şarapları tattı. 49 şaraba ‘iyi’ notu veren uzmanlar 9 şarap için ise ‘mükemmel’ dedi.


Büyülübağ, Doluca, Kavaklıdere, Kayra ve Vinkara firmalarınca kurulan Wines of Turkey (WOT) Platformu tarafından Türkiye’de ağırlanan dünyaca ünlü “Master of Wine” statüsündeki şarap eleştirmeni ve yazarları, 16 firmanın ürettiği şarapları tattı. Uzmanlar 49 şaraba “iyi” notu verirken, 9 şarabı da “mükemmel” kategorisinde değerlendirdi. Uzmanlar şarabı olağanüstü, mükemmel, iyi, orta ve zayıf olmak üzere beş kategoride değerlendiriyor. Değerlendirmede olağanüstü kategorisine giren şarap olmadı. WOT organizasyonuyla Türkiye’de ağırlanan dünyaca tanınan 7 şarap uzmanının “kör tadım” yoluyla yaptığı değerlendirmeleri paylaşıldı.

The Observer şarap yazarı Tim Atkin, Atatürk’ün hayatını okuduğunu belirterek, “Onun Türk halkı için yaptığı reformlardan çok etkilendim. Sizin bu reform hareketini şarap için de yapabileceğinizi düşünüyorum” dedi.


‘Türkiye şarap turizmine elverişli’

Şarap uzmanlarından Caroline Gilby, “Türkiye’nin şarap endüstrisinin çok genç bir endüstri olduğunu düşünüyorum. Atılacak çok önemli adımlar var. Büyük bir gelişme potansiyeli görüyorum” dedi. Dünyanın en büyük şarap yarışması olan International Wine Challenge’ın kurucusu ve eş başkanı Charles Metcalfe de şunları söyledi:

“Türkiye şarap turizmine çok elverişli bir ülke. Yemek-şarap eşleşmeleri gibi pazarlama çalışmaları yapılmalı.”


‘İsimler zor ama egzotik’

Şarap konusunda otorite olan Oz Clarke, “Hangi Türk yemeğiyle hangi şarapları beğendiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Türkiye’de özellikle etle veya herhangi bir yemekle kırmızı şarabın daha fazla içildiğini gözlemledim. Oysa et veya herhangi bir yemekle içilebilecek çok iyi beyaz şaraplar da var. Özellikle hamsi ve Türk peynirleri muhteşem.”

Susan Hulme, Stephen Brook ve David Furer de Türk şarap isimlerinin karmaşık, hatırlaması zor ancak egzotik olduğunu kaydetti. WOT Koordinatörü Taner Öğütoğlu, “Uzmanlar, şarapları genelde başarılı buldular ve ziyareti ‘büyük bir keşif’ olarak değerlendirdiler” dedi.



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