Olağanüstü hâlde gazetecilik; isim isim tutuklananlar ve gözaltına alınanlar

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Gözaltına alınan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.



Kaya ve Kızılkaya, örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmakla suçlanıyor.



21 Ağustos’ta, gazeteci Tuğba Tekerek gittiği bir haber için fotoğraf çekerken Gayrettepe Eminyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Tekerek, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘’hakaret’’ ettiği gerekçesiyle geceyi nezarette geçirdi ve 22 Ağustos günü savcılıkta serbest bırakıldı.





Darbe soruşturmasında iki tutuklama





15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen cemaati üyelerine yönelik başlatılan soruşturmada örgütün “basın ayağına” karşı yürütülen operasyonlarda 25 Temmuz günü 12 diğer gazeteciyle birlikte gözaltına alınan Zaman Gazetesi’nin eski temsilcisi Tuncer Çetinkaya ve Antalya’da yerel gazete sahibi Olgun Matur 21 Ağustos’ta tutuklandı.





Cezaevlerindeki bilanço





Şu an Türkiye’de Olağanüstü Hal’de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan 51 gazeteci, Olağanüstü Hal sırasında darbe soruşturması dışında tutuklanan dokuz gazeteci ve Olağanüstü Hal öncesi tutuklanmış 33 gazeteciyle birlikte toplam 94 gazeteci, gazete sahibi ve imtiyaz sahibi tutuklu bulunuyor.





Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu



Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı

Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Gözaltında

Yardımcısı, Tutuklandı Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı Ali Ünal, Zaman köşe yazarı, Tutuklandı Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı Aytekin Gezici, Tutuklandı Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı Behçet Akyar Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri,

Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı Cuma Kaya, Tutuklandı Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı

Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı,Tutuklandı Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Adlî kontrolle serbest Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı Faruk Kardıç Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Fevzi Yazıcı, Tutuklandı Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında Hakan Taşdelen, Tutuklandı Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hamit Çiçek Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı Hüseyin Döğme Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı

Kerim Gün, Eski Zaman editörü Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında Mehmet Akif Afşar Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı Mehmet Özdemir, Tutuklandı Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı Metin Tamer Gökçeoğlu Metin Yıkar, Samanyolu Haber Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü Murat Avcıoğlu, Tutuklandı Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı Mustafa Ünal, Tutuklandı Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri Nevzat Güner Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı Oktay Vızvız Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest Ömer Karakaş Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltında

Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında Sait Sefa, Haberdar Sedat Yetişkin Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı Süleyman Sargın Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı Şenol Kahraman Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı Veysel Ayhan Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı Yüksel Durgut Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında Zafer Özsoy, Tutuklandı Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Nihat Durmuş, İskenderun Olay Gazetesi sahibi, tutuklandı

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler



Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı

Selman Keleş – DİHA, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı

Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı

Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı

Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında

İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında

Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında

Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı

Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı

Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı

Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı

Engin Eren – DİHA, Gözaltında

Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı

Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı

Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı

Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı

Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı

Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı

Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı

Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı





Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler



Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Hülya Karakaya – Özgür Halk

Mehmet Arslan – DİHA

Şermin Soydan – DİHA

Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)

Aslı Erdoğan – Özgür Gündem

Metin Bekiroğlu – DİHA

İnan Kızılkaya – Özgür Gündem

Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem



Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi



Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.

Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı

Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.

Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.

Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.

Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm