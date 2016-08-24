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Olağanüstü hâlde gazetecilik; isim isim tutuklananlar ve gözaltına alınanlar

Zana Kaya ve İnan Kızılkaya’nın tutuklanması ardından hapisteki toplam tutuklu gazeteci sayısı 94’e ulaştı

24 Ağustos 2016 00:22

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Gözaltına alınan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.

Kaya ve Kızılkaya, örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmakla suçlanıyor.

21 Ağustos’ta, gazeteci Tuğba Tekerek gittiği bir haber için fotoğraf çekerken Gayrettepe Eminyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Tekerek, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘’hakaret’’ ettiği gerekçesiyle geceyi nezarette geçirdi ve 22 Ağustos günü  savcılıkta serbest bırakıldı.


 
Darbe soruşturmasında iki tutuklama


 
15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen cemaati üyelerine yönelik başlatılan soruşturmada örgütün “basın ayağına” karşı yürütülen operasyonlarda 25 Temmuz günü 12 diğer gazeteciyle birlikte gözaltına alınan Zaman Gazetesi’nin eski temsilcisi Tuncer Çetinkaya ve Antalya’da yerel gazete sahibi Olgun Matur 21 Ağustos’ta tutuklandı.


 
Cezaevlerindeki bilanço


 
Şu an Türkiye’de Olağanüstü Hal’de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan 51 gazeteci, Olağanüstü Hal sırasında darbe soruşturması dışında tutuklanan dokuz gazeteci ve Olağanüstü Hal öncesi tutuklanmış 33 gazeteciyle birlikte toplam 94 gazeteci, gazete sahibi ve imtiyaz sahibi tutuklu bulunuyor.
 
 
Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu
 

Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında

Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı

Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı

Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü

Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı

Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı
Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi, Gözaltında
Yardımcısı, Tutuklandı

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı

Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı

Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Ali Ünal, Zaman köşe yazarı, Tutuklandı

Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı

Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı

Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı

Aytekin Gezici, Tutuklandı

Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı

Behçet Akyar

Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında

Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı

Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı

Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı

Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı

Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, 
 Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı

Cuma Kaya, Tutuklandı

Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı,Tutuklandı

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Adlî kontrolle serbest

Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu

Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı

Faruk Kardıç

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Fevzi Yazıcı, Tutuklandı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında

Hakan Taşdelen, Tutuklandı

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı

Hüseyin Döğme

Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı

İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri,  AA'ya göre yurtdışında

Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı
Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında

Mehmet Akif Afşar

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Mehmet Özdemir, Tutuklandı

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Murat Avcıoğlu, Tutuklandı

Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı

Mustafa Ünal, Tutuklandı

Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri

Nevzat Güner

Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı

Oktay Vızvız

Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest

Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest

Ömer Karakaş

Özcan Keser,  TRT İstanbul, Gözaltında
Özkan Mayda, Antalya zaman gazetesi muhabiri, Tutuklandı

Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında

Sait Sefa, Haberdar

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı

Süleyman Sargın

Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı

Şenol Kahraman

Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı

Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı

Veysel Ayhan

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest

Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı

Yüksel Durgut

Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında

Zafer Özsoy, Tutuklandı

Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Nihat Durmuş, İskenderun Olay Gazetesi sahibi, tutuklandı

 

 

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
 
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Gözaltında
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
 
 
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
 
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat 
Zehra Doğan – JİNHA 
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA
Şermin Soydan – DİHA 
Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem  
 
Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi
 
Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.
Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı 
Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.
Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.
Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.
Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm

 

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