Olağanüstü hâlde gazetecilik; isim isim tutuklananlar ve gözaltına alınanlar

24 Ağustos 2016 00:22
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Gözaltına alınan Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.
Kaya ve Kızılkaya, örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmakla suçlanıyor.
21 Ağustos’ta, gazeteci Tuğba Tekerek gittiği bir haber için fotoğraf çekerken Gayrettepe Eminyet Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Tekerek, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘’hakaret’’ ettiği gerekçesiyle geceyi nezarette geçirdi ve 22 Ağustos günü savcılıkta serbest bırakıldı.
15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen cemaati üyelerine yönelik başlatılan soruşturmada örgütün “basın ayağına” karşı yürütülen operasyonlarda 25 Temmuz günü 12 diğer gazeteciyle birlikte gözaltına alınan Zaman Gazetesi’nin eski temsilcisi Tuncer Çetinkaya ve Antalya’da yerel gazete sahibi Olgun Matur 21 Ağustos’ta tutuklandı.
Şu an Türkiye’de Olağanüstü Hal’de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan 51 gazeteci, Olağanüstü Hal sırasında darbe soruşturması dışında tutuklanan dokuz gazeteci ve Olağanüstü Hal öncesi tutuklanmış 33 gazeteciyle birlikte toplam 94 gazeteci, gazete sahibi ve imtiyaz sahibi tutuklu bulunuyor.
Haklarındaki gözaltı kararı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu
|
Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV, AA'ya göre yurtdışında
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Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında
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Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı, Tutuklandı
|
Abdullah Özyurt, yerel Adana, Tutuklandı
|
Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü
|
Ahmet Dönmez, Eski Zaman muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ahmet Memiş, Haberdar, Tutuklandı
|
Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Başkanı
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Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü, Tutuklandı
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Ali Akbulut, Zaman eski İmtiyaz Sahibi
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Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı
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Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
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Ali Ünal, Zaman köşe yazarı, Tutuklandı
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Arda Akın, Hürriyet muhabiri, Tutuklandı
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Arzu Yıldız, Haberdar Ankara Temsilcisi
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Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı
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Ayşenur Parıldak, Zaman, Tutuklandı
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Aytekin Gezici, Tutuklandı
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Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı
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Behçet Akyar
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Bertan Golali, TRT İstanbul, Gözaltında
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Bilal Şahin, Özgür Düşünce, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Bülent Keneş, Eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Bülent Korucu, Eski Zaman yazarı
|
Bülent Mumay, Eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı
|
Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı
|
Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı
|
Cevheri Güven, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
|
Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri,
|
Cuma Kaya, Tutuklandı
|
Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
|
Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında
|
Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı
|
Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü, Adlî kontrolle serbest
|
Erkan Akkuş, Eski Bugün TV Sunucusu
|
Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında
|
Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
|
Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Tutuklandı
|
Faruk Kardıç
|
Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu, AA'ya göre yurtdışında
|
Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Fevzi Yazıcı, Tutuklandı
|
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında
|
Hakan Taşdelen, Tutuklandı
|
Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Hamit Çiçek
|
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı
|
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı
|
Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
|
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı
|
Hüseyin Döğme
|
Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Tutuklandı
|
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü, Tutuklandı
|
İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı, İfade verdikten sonra savcılıkça serbest bırakıldı
|
İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında
|
Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında
|
Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı, AA'ya göre yurtdışında
|
Mehmet Akif Afşar
|
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
|
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
|
Mehmet Özdemir, Tutuklandı
|
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
|
Metin Tamer Gökçeoğlu
|
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
|
Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
|
Murat Avcıoğlu, Tutuklandı
|
Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı
|
Mustafa Ünal, Tutuklandı
|
Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri
|
Nevzat Güner
|
Nuri Durna, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Tutuklandı
|
Oktay Vızvız
|
Olgun Matur, Antalya Yerel, Tutuklandı
|
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Adlî kontrolle serbest
|
Osman Nuri Öztürk, Adlî kontrolle serbest
|
Ömer Karakaş
|
Özcan Keser, TRT İstanbul, Gözaltında
|
Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında
|
Sait Sefa, Haberdar
|
Sedat Yetişkin
|
Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü, AA'ya göre yurtdışında
|
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
|
Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı
|
Süleyman Sargın
|
Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Tutuklandı
|
Şenol Kahraman
|
Şeref Yılmaz, Irmak TV, Tutuklandı
|
Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında
|
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Tutuklandı
|
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan TV sunucusu, AA'ya göre yurtdışında
|
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri, AA'ya göre yurtdışında
|
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Tutuklandı
|
Veysel Ayhan
|
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
|
Yakup Sağlam, Eski Samanyolu muhabiri, Adlî kontrolle Serbest
|
Yalçın Güler, TRT (Erzurum), Tutuklandı
|
Yüksel Durgut
|
Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında
|
Zafer Özsoy, Tutuklandı
|
Zeki Önal, Yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
|
Nihat Durmuş, İskenderun Olay Gazetesi sahibi, tutuklandı
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
Selami Aslan – DİHA, Serbest bırakıldı
Selman Keleş – DİHA, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Mehmet Sıddık Damar – DİHA, Serbest bırakıldı
Esra Aydın – JİNHA, Serbest bırakıldı
Geylan Arslan – JİNHA, Serbest bırakıldı
Nizamettin Yılmaz – Azadiya Welat, Gözaltında
İdris Yılmaz – DİHA, Gözaltında
Haydar Ergül – Demokratik Modernite, Gözaltında
Hasan Akbaş – Evrensel, Serbest bırakıldı
Fırat Topal – Evrensel, Serbest bırakıldı
Serpil Berk – Evrensel, Serbest bırakıldı
Sertaç Kayar – Serbest Gazeteci, Serbest bırakıldı
Engin Eren – DİHA, Gözaltında
Fatma Edemen – ETHA, Serbest bırakıldı
Davut Uçar– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Doğan Güzel– Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Günay Aksoy – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Kemal Bozkurt – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Reyhan Hacıoğlu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Önder Elaldı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ender Önder – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Sinan Balık – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Fırat Yeşilçınar – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Özgür Paksoy – DİHA muhabiri, Serbest bırakıldı
Zeki Erden – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Elif Aydoğmuş – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Ersin Çaksu – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Mesut Kaynar – DİHA, Serbest bırakıldı
Sevdiye Gürbüz – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Amine Demirkıran – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Bayram Balcı – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Burcu Özkaya – Özgür Gündem, Serbest bırakıldı
Yılmaz Bozkurt – İstanbul Tabip Odası Basın Bürosu, Serbest bırakıldı
Gülfem Karataş – İMC TV, Serbest bırakıldı
Gökhan Çetin – İMC TV, Serbest bırakıldı
Hüseyin Gündüz – Doğu Yayınevi , Serbest bırakıldı
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA
Hülya Karakaya – Özgür Halk
Mehmet Arslan – DİHA
Şermin Soydan – DİHA
Meltem Oktay – DİHA (Darbe girişimi öncesinde tutuklandı, OHAL’de bırakıldı)
Aslı Erdoğan – Özgür Gündem
Metin Bekiroğlu – DİHA
İnan Kızılkaya – Özgür Gündem
Zana (Bilir) Kaya – Özgür Gündem
Olağanüstü Hal’de Kapatılan Yayın Organlarının Listesi
Kapatılan televizyon kanalları: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanaltürk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV, Yumurcak TV.
Kapatılan haber ajansları: Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı ve SEM Haber Ajansı
Kapatılan gazeteler: Adana Haber, Adana Medya, Akdeniz Türk, Şuhut’un Sesi, Kurtuluş, Lider, İscehisar, Durum, Türkeli, Antalya, Yerel Bakış, Nazar, Batman, Batman Postası, Batman Doğuş, Bingöl Olay, İrade, İskenderun Olay, Ekonomi, Ege’de Son Söz, Demokrat Gebze, Kocaeli Manşet, Bizim Kocaeli, Haber Kütahya, Gediz, Zafer, Hisar, Turgutlu Havadis, Milas Feza, Türkiye’de Yeni Yıldız, Hakikat, Urfa Haber Ajansı, Ajans 11, Yeni Emek, Banaz Postası, Son Nokta, Merkür Haber, Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman, Today’s Zaman, Özgür Gündem.
Kapatılan dergiler: Akademik Araştırmalar, Aksiyon, Asya Pasifik, Bisiklet Çocuk, Diyalog, Avrasya, Ekolife, Ekoloji, Fountain, Gonca, Gül Yaprağı, Nokta, Sızıntı, Yağmur, Yeni Ümit, Zirve.
Kapatılan radyolar: Aksaray Mavi, Aktüel, Berfin, Burç, Cihan, Dünya, Esra, Haber Radyo Ege, Herkül, Jest, Kanaltürk, Radyo 59, Radyo Aile Rehberi, Radyo Bamteli, Radyo Cihan, Radyo Fıkıh, Radyo Küre, Radyo Mehtap, Radyo Nur, Radyo Şemşik, Samanyolu Haber, Umut, Yağmur.
Kapatılan yayınevleri: Altınburç, Burak Basın Yayın Dağıtım, Define, Dolunay Eğitim Yayın Dağıtım, Giresun Basın Yayın Dağıtım, Gonca, Gülyurdu, GYV, Işık Akademi, Işık Özel Eğitim, İklim Basın Yayın Pazarlama, Kaydırak, Kaynak, Kervan Basın Yayıncılık, Kuşak, Muştu, Nil, Rehber, Sürat Basım Yayın Reklamcılık Eğitim Araçları, Sütun, Şahdamar, Ufuk Basın Yayın Haber Ajans Pazarlama, Ufuk, Waşanxaneya Nil, Yay Basın Dağıtım, Yeni Akademi, Yitik Hazine, Zambak Basın Yayın Eğitim Turizm
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