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Yaşam

Çarşı, tiyatro oyunuyla köy okullarına koşuyor

Tüm geliri ile çocukların ihtiyaç malzemesindeki eksikler tamamlanmaya çalışılacak olan oyunu Michael Cooney yazdı Haldun Dormen çevirdi

20 Aralık 2014 14:43

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, geçtiğimiz sene köy okullarına destek vermek için gerçekleştirdiği ve çok ses getiren “ÇARŞI Köy Okullarına Koşuyor” etkinliğini bu yıl da tekrarlıyor.

Türkiye’nin en ücra köşelerinde köy okullarında okuyan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen "Olacak Şey Değil" adlı oyun 23 Aralık Salı günü perdelerini açacak.

Tüm geliri ile çocukların ihtiyaç malzemesindeki eksikler tamamlanmaya çalışılacak olan oyunu Michael Cooney yazdı, Haldun Dormen çevirdi. Başrollerinde Berke Hürcan, Can Törtop ve Ümmühan Kıldiş oynadığı oyunun konusu şöyle: 

"İki yıl önce işinden atılan Eric Swan bunu karısı Linda'ya söyleyemez. Yeni bir iş bulmak yerine eski kiracısına gönderilen işsizlik çeklerini almaya başlar. İki yıl içinde sosyal sigortalara sahte belgeler ve hayali isimler göndererek pek çok bölümden para alır. Ayrıca gönderilen sağlık ürünlerini de ihtiyar George Amcası aracılığıyla satmaktadır. Saf komşusu Norman ise kendi adına uydurulan belgeler ve hastalıklardan habersiz evlilik planları yapmaktadır. Ancak eve gelen bir müfettiş ile işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır."

Bir bilet alarak destek olunabilecek kampanyada para yardımı kabul edilmeyecek. Kampanyanın 6-13 yaş grubu çocuk için ihtiyaç listesi şöyle:

- İlk ve orta okulları için tüm kırtasiye malzemeleri 

- Okul çantası, kışlık bot ve kışlık mont                                            

- BJK, çAşrı atkı, bere ve eldiven

Oyun Programı 

12 Aralık 2014 Cuma - 20:30 - Duru Tiyatro (Kadıköy) 

23 Aralık 2014 Salı - 20:30 - Ortaköy Afife Jale Kültür Merkezi

26 Aralık 2014 Cuma - 20:30 - Duru Tiyatro (Kadıköy) 

Bilet fiyatı tam 30, öğrenci 20 lira olan 'Olacak Şey Değil' adlı oyunun biletlerini bu linkten temin edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

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