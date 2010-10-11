Olacak o kadar'dan bir yıldız kaydı

T24 - Özellikle 'Olacak O Kadar'daki parodileriyle tanınan tiyatro oyuncusu Mehmet Güney hayatını kaybetti.

70 yaşındaki tiyatro oyuncusu Güney, Cuma gecesi rahatsızlanarak komşuları tarafından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent Kırca; "Cuma gecesi evde enfaktüs geçirmiş. Pencereye çıkıp komşularından yardım istemiş. Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirmiş. Çok üzgünüm. 30 yıldır birlikte çalışıyorduk. Mehmet benim arşivimdi. Bütün geçmişimdi." dedi.

Mehmet Güney, bugün 14.45'te Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a gönderilecek.

