T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Olacak o kadar'dan bir yıldız kaydı

Özellikle 'Olacak O Kadar'daki parodileriyle tanınan tiyatro oyuncusu Mehmet Güney hayatını kaybetti.

11 Ekim 2010 03:00

T24 - Özellikle 'Olacak O Kadar'daki parodileriyle tanınan tiyatro oyuncusu Mehmet Güney hayatını kaybetti.

70 yaşındaki tiyatro oyuncusu Güney, Cuma gecesi rahatsızlanarak komşuları tarafından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent Kırca; "Cuma gecesi evde enfaktüs geçirmiş. Pencereye çıkıp komşularından yardım istemiş. Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirmiş. Çok üzgünüm. 30 yıldır birlikte çalışıyorduk. Mehmet benim arşivimdi. Bütün geçmişimdi." dedi.

Mehmet Güney, bugün 14.45'te Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a gönderilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24