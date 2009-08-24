Okyanusun derinliklerinden gelen yeni tür

Okyanusun binlerce metre derinliğinde yaşayan bilimcilerin 'yeşil bombacı' adını verdikleri yeni bir tür keşfedildi.
Yedi çeşidi bulunan solucanların boyu 10 santimi buluyor ve 1800’le 3 bin 600 metre arasındaki derinlikte yaşıyor.
Bu tür, Büyük Okyanus’un kuzeydoğu ve batı kısımlarında, uzaktan
kumandalı insansız araştırma denizaltıları sayesinde keşfedildi.
Araştırmanın başkanı Kaliforniya Üniversitesi’nden okyanus bilimci
Karen Osborn, “Daha önce hiç rastlanmamış olmasına karşın, ender
rastlanan bir canlı da değil. Yüzlercesini bir arada gördük” dedi.
Bu canlıların ‘oldukça değişik’ bir biyolojik ışıldama özelliğine sahip
olduğunu belirten Osborn, yuvarlak, uzun ve oval uzantıları
bulunduğunu, rahatsız edildiklerinde bu uzantıları bıraktıklarını ifade
etti. Bir keresinde bir veya iki uzantıyı bırakan bu canlılar, rahatsız
edildikçe yeni uzantılarını bırakıyor, daha sonra da bu vücut
parçalarını yeniden yapıyor. Yeni canlı, ‘Swima bombiviridis’ adıyla
sınıflandırıldı.