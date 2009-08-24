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Yaşam

Okyanusun derinliklerinden gelen yeni tür

Okyanusun binlerce metre derinliğinde yaşayan bilimcilerin 'yeşil bombacı' adını verdikleri yeni bir tür keşfedildi.

24 Ağustos 2009 03:00

Okyanusun binlerce metre derinliğinde yaşayan bilimcilerin 'yeşil bombacı' adını verdikleri yeni bir tür keşfedildi.

Yedi çeşidi bulunan solucanların boyu 10 santimi buluyor ve 1800’le 3 bin 600 metre arasındaki derinlikte yaşıyor.

Bu tür, Büyük Okyanus’un kuzeydoğu ve batı kısımlarında, uzaktan kumandalı insansız araştırma denizaltıları sayesinde keşfedildi.

Araştırmanın başkanı Kaliforniya Üniversitesi’nden okyanus bilimci Karen Osborn, “Daha önce hiç rastlanmamış olmasına karşın, ender rastlanan bir canlı da değil. Yüzlercesini bir arada gördük” dedi.

Bu canlıların ‘oldukça değişik’ bir biyolojik ışıldama özelliğine sahip olduğunu belirten Osborn, yuvarlak, uzun ve oval uzantıları bulunduğunu, rahatsız edildiklerinde bu uzantıları bıraktıklarını ifade etti. Bir keresinde bir veya iki uzantıyı bırakan bu canlılar, rahatsız edildikçe yeni uzantılarını bırakıyor, daha sonra da bu vücut parçalarını yeniden yapıyor. Yeni canlı, ‘Swima bombiviridis’ adıyla sınıflandırıldı.


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