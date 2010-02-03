Okyanus'u yüzerek geçecek

T24- Britanya'nın Peterborough bölgesinde yaşayan Dan Martin isimli bir sporcu öğretmen Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk insan olmayı hedefliyor.





Mayıs'ta Kanada'dan başlayacağı 18 aylık küresel triatlon için antrenmanlarını ve bağış toplamayı sürdüren Dan Martin, Kanada'nın Nova Scotia sahilinden Fransa'nın Brest kentine kadar 5 bin kilometre yüzdükten sonra, Avrupa'yı bisikletle geçmeyi planlıyor.



28 yaşındaki öğretmen Rusya ve Sibirya'yı yılın en soğuk zamanında katedip, Bering Boğazı'ndan Alaska'ya geçtikten sonra tüm Kanada'yı koşarak aşmayı ve yüzmeye başladığı Nova Scotia'ya ulaşmayı amaçlıyor.



Bu inanılmaz mücadelesinde tüm dünyadaki öksüz ve yetim çocuklar için en az 1 milyon sterlin toplamayı hedefleyen maceracı Martin'in seyahatinin en uzun kısmı, 4 ay civarında sürmesi beklenen Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçmek olacak.



Martin, Atlantik'i geçerken kendisine bir teknede herşeyi kaydedecek bir kameramanın da bulunduğu 5 kişilik bir ekip eşlik edecek. Kimi yerleri 8 santigrat derece sıcaklığındaki okyanusta günde 8 saat yüzecek Martin, günde üç kez de mola verecek.



Okyanustaki köpekbalığı, donma gibi tehlikelerin ardından maceracı sporcuyu Sibirya'yı yılın en soğuk zamanında bisikletle geçerken kurtlar, kutup ayıları ve diğer tehlikeler bekliyor. Kendisini ekstrem sporcu olarak tanıtan Martin, daha önce Londra'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine bisikletle gitmişti.

