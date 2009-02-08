Okyanusu geçen ilk kadın

Dev dalgalar ve fırtınayla mücadele eden Jennifer Figge, 56 yaşında Atlas Okyanusu'nu yüzerek geçen ilk kadın oldu.



Trinidad'daki sahile bitkin ama neşeli bir halde ulaşan Figge, 1960'lı yılların başından bu yana kurduğu hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bir yelkenlinin kendisine eşlik ettiği Figge, soğuk okyanusta yüzerken balina sürüsü, deniz kaplumbağası, yunuslar ve çok sayıda dev deniz anaları gördü ama şansına hiç köpekbalığı ile karşılaşmadı.



Afrika'nın batı sahili açıklarındaki Cape Verde adalarından 12 Ocak'ta ayrılan Figge, yaşadığı macera sırasında 9 metrelik dalgalarla ve şiddetli fırtına ile mücadele etmek zorunda kaldı.



Jennifer Figge'nin arkadaşı David Higdon, uydu telefonu aracılığıyla Figge ile temas halinde bulundu. Figge, Bahamalar'a kadar olan 3 bin 380 kilometrelik mesafeyi yüzerek katetmeyi planlıyordu ancak fırtınalı hava, 5 Şubat'ta vardığı Trinidad'a doğru 1610 kilometre yön değiştirmesine neden oldu.



Figge, uzun ve maceralı yolculuğuna Trinidad'dan İngiliz Virjin Adaları'na kadar yüzerek devam etmeyi ve daha sonra ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen'de bulunan evine dönmeyi planlıyor.



Figge'nin, tipi olduğu zaman bile evinin dışındaki yüzme havuzunda aylarca talim yaptığı belirtildi.



Figge'den önce Fransız yüzücü Benoit Lecomte, Atlas Okyanusu'nu Massachusetts'den Fransa'ya (yaklaşık 6 bin 400 kilometre) 73 günde yüzerek geçen ilk kişi olmuştu. Jennifer Figge ise bu rekoru kıran ilk kadın oldu.

