Okyanusta yeni canlı türleri bulundu

Çinli bilim insanlarının son 2 yılda okyanus dibinde 30'dan fazla yeni canlı türü buldukları bildirildi.

Çin resmi televizyonu CCTV'de yer alan habere göre, Çin Okyanus Mineral Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Vakfı (COMRA) son 2 yılda okyanus dibinde yapılan araştırmalarda 30'dan fazla canlı türü keşfettiklerini açıkladı.

COMRA Baş Araştırmacısı Wang Çunşeng son yıllarda su altı teknolojisindeki gelişmenin 5 bin metre derinliğine kadar uzun süreli gözlem imkanı vererek yeni türlerin bulunmasını sağladığını kaydetti.

COMRA'nın yayınladığı videoda yeni türlerden bazılarının görüntüleri yer aldı. Uzaktan kumandalı su altı keşif aracı Jiaolong'un tespit ettiği görüntülerde bir grup kırmızı renkli karides, uzun kuyruklu bir okyanus dibi sazanı, iri saydam gözlü bir fare balığı ile mor ve lacivert renklerdeki bir katil yılan balığı olduğu görülüyor.

Yeni türlere dair keşifler COMRA'nın Uluslararası Deniz Dibi İdaresi ile birlikte Şandong eyaletinin Kingdao şehrinde düzenlediği uluslararası konferansta bilim dünyasına sunuldu.